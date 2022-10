Ainakin OP-Ryhmästä lähtevissä maksuissa on myöhästymisiä. Dansken mukaan kyseessä olisi laajempi vika.

OP-Ryhmällä on tänään ollut ongelmia maksujen välittämisessä muihin pankkeihin. Tämä on vaikuttanut muun muassa kansaneläkkeiden maksuun, joiden maksupäivä on tänään.

– Osa OP-Ryhmästä muihin pankkeihin lähtevistä maksuista on tänään myöhässä. Maksut sisältävät myös palkkoja ja etuuksia, pankista kerrotaan.

OP:sta pahoitellaan ongelma. Pankin mukaan korjaustoimet ovat käynnissä, ja ongelma pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian.

Ongelma havaittiin esimerkiksi Danske Bankissa, jossa vian arveltiin aluksi koskevan vain Danskeen yksittäisestä pankista tulevia maksuja, mutta tarkemman selvityksen perusteella vika paljastui laajemmaksi.

Säästöpankin mukaan heillä ei kuitenkaan ole havaittu häiriöitä maksuliikenteessä perjantaiaamun aikana.

OP:lla oli vastaavia ongelmia maksuliikenteessä esimerkiksi viime kesäkuussa, kun OP:lta lähteneiden SEPA-maksujen häiriön vuoksi monien palkat ja Kela-etuudet eivät tulleet normaalisti tilille.

Tietoja tarkennettu klo 9.34.: OP ilmoitti, että sen muihin pankkeihin lähtevät maksut ovat myöhässä.

Tietoja tarkennettu klo 9.14.: Maksuliikenteen häiriö on Dansken mukaan aiemmin arvioitua laajempi.