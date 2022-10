Kommentti: Sähkö on nyt todella kallista ja lähes ilmaista yhtä aikaa

Kaksi uutista tältä päivältä kertovat, millaisessa tilanteessa ihmiset sähkölaskujensa kanssa nyt ovat, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Pörssisähkö on hetkittäin tavattoman edullista, jopa ilmaista. Se johtuu siitä, että tuulee kovaa ja ydinvoimaa on hyvin verkossa.

Sähkön hinta aiheuttaa ihmisille nyt totisesti päänvaivaa. Otetaan kaksi esimerkkiä tältä päivältä.

Aamulla Asiakastieto kertoi, että sähkölaskut johtavat jo maksuhäiriömerkintöihin. Eikä ihme, sillä sähkön hinta on noussut valtavasti. Erityisesti, jos edullinen, vanha sähkösopimus on päättynyt niin sanotusti huonoon aikaan. Jos asuu esimerkiksi suorasähkölämmitteisessä talossa, sähkölaskuun on voinut tulla kuukaudessa satasia lisää.

Samaan aikaan, juuri tänään, pörssisähkö on tavattoman edullista, hetkittäin jopa ilmaista. Se taas johtuu siitä, että tuulee kovaa ja ydinvoimaa on hyvin verkossa.

Sosiaalinen media onkin täyttynyt pörssisähköä käyttävien päivityksistä, joissa kerrotaan, että tänään saunotaan ja on pyykkipäivä. Ja havainnoista halvasta sähköstä.

Yksittäinen halpa päivä ei vielä kerro mitään siitä, miten hinta jatkossa kehittyy. Siitä voi esittää lähinnä valistuneita arvauksia. Vaikuttavia tekijöitä on valtavasti, mutta yleisesti kannattaa toivoa kovaa tuulta, vesisadetta ja lauhaa keliä.

Kun noustaan tarkastelussa pari astetta ylemmäs, hintojen nousun voi sanoa liikuttavan yhteiskuntia. E2 Tutkimus julkaisi viime viikolla tutkimuksen, jossa oli kysytty myös ihmisten taloudellisista huolista. Kyselyaineisto oli kerätty kesäkuussa. 70 prosenttia vastaajista sanoi pelkäävänsä, että inflaatio heikentää merkittävästi heidän taloudellista hyvinvointiaan.

Inflaatio huolestutti nuorempia ikäluokkia enemmän kuin vanhempia.

Voisi ajatella, että nuorilla on enemmän asuntolainoja, joten kun myös korot nousevat, inflaatio pääsee heihin kiinni useampaa kautta.

Sähkön hinnan kanssa tuskailevat ovat osittain sattuman varassa. Jos on sattunut tekemään sähkösopimuksensa aikanaan alhaisella hinnalla ja sopimus on pitkään voimassa, hinnan nousu ei juuri vaikuta. Uusia halpoja sopimuksia ei oikeastaan ole.

Hallitukset ympäri Euroopan ovat rakentaneet tukipaketteja, joiden tarkoitus on auttaa hinnan nousussa kärvisteleviä kotitalouksia. Ongelma on, että tuki on erittäin vaikea saada osumaan juuri sinne, missä sitä eniten tarvittaisiin.

Hilpeä ei ehkä ole oikea sana, mutta silti on hilpeää, missä kaikessa sähkön hinta tulee nyt vastaan. Pysähdyin kotikadullani juttelemaan naapurin kanssa. Hän sanoi säästävänsä päättäväisesti sähköä, ”mutta yhdet jouluvalot laitan kyllä talvella ulos”. Sanoin, että olen ajatellut täsmälleen samoin. Sitten aloimme keskustella ledijouluvalojen sähkönkulutuksesta. Teema, josta en vielä hetki sitten olisi uskonut käyväni keskusteluja.

Mielenkiintoisimman keskustelun kävin silti alkuviikosta kampaajalla. Kampaajani halusi tietää, mihin suuntaan ajattelen sähkön hinnan jatkossa kehittyvän ja miksi.

Enää ei kysellä vinkkejä hyvistä osakkeista, nyt kysellään näkemyksiä sähkön hinnasta. Kas siinäpä kevyt keskusteluaihe hiustenleikkausten lomaan – pienehkö luento sähkömarkkinoista.