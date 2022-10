Melkoinen virhe pakkauksessa – valmistaja vetää takaisin nakkeja

Itse tuote on laadultaan moitteeton, mutta valmistaja kehottaa kiinnittämään huomiota pakkausmerkintöihin.

Lihavalmistaja Tamminen vetää takaisin erän nakkeja. Syynä on etikettitiedoissa ollut virheellinen viimeinen käyttöpäivämäärä.

Yhtiö huomauttaa tiedotteessaan, että tuote ei säily hyvälaatuisena pakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.

Kyseessä on Lihatukku Harri Tamminen Oy:n valmistama Tamminen Maalaisnakki, 15 kpl, 350 g.

Tuotteen yhteen valmistuserään on merkitty väärin tuotteen viimeiseksi käyttöpäiväksi 10.2.2023. Oikea merkintä olisi ollut 10.10.2022, mihin saakka tuote on käyttökelpoinen.

Tuotetta on ollut myynnissä 24.9. - 4.10.2022 vähittäiskaupoissa eri puolilla Suomea.

Takaisinveto koskee ainoastaan yllä mainitulla viimeinen käyttöpäivämäärä -merkinnällä varustettua tuotetta.

– Tuote on laadultaan moitteeton, mutta sen myyntipakkaukseen on merkitty virheellisesti liian pitkä säilyvyysaika (10.2.2023). Tuote on käyttökelpoinen 10.10.2022 asti. Tämän jälkeen tuote on hävitettävä, Tamminen ohjeistaa.