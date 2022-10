Harvinaista kohdetta kaupitellaan Espoossa, kauppaan kuuluu poikkeuksellinen vuokralainen – ”Minun aikanani näitä on ollut myynnissä vain muutama”

Espoon ulkosaaristossa sijaitsevaa Kytö-saarta myydään avoimella tarjouskaupalla. Espoon kaupungin kaavoitussuunnitelmat saattavat vaikeuttaa saaren käyttöä.

Espoon ulkosaaristossa sijaitsevassa Kytö-saaressa on muun muassa tulenjohtotorni, tykkiasemia sekä muita armeijan rakennuksia.

Espoossa on kaupan kiinteistö, jollaista on harvoin tarjolla. Pitkään armeijan käytössä ollutta Kytö-saarta, Norra ja Södra Kytökäringen-pikkusaaria sekä yli 10 pikkuluotoa myydään avoimella tarjouskaupalla.

– Pakko sanoa, että minun aikanani näitä on ollut myynnissä vain muutama. Historialtaan tämä on aika uniikki kohde, sanoo saarta esittelevä Willy Lundqvist Lea Jakama Oy LKV -yhtiöstä.

Saaressa sijaitsee muun muassa korkea, 1930-luvulla rakennettu tykistön tulenjohtotorni, vanhoja puisia puolustusvoimien rakennuksia, muun muassa yli parin sadan neliön ruokala, sekä jykevä laituri, kaksi deaktivoitua tykkiasemaa, pari pienempää mökkiä ja saunarakennus.

Armeija maksaa yhä vuokraa tulenjohtotornista.

Yleiskunto on ilmoituksen mukaan välttävä. Maapinta-alaa kiinteistöllä on noin 20,4 hehtaaria.

Saaren, tai oikeastaan saariston, ostaja saa vuokralaisekseen armeijan, sillä tykkitorni on yhä käytössä.

Saaren erikoisuuksia ovat myös kaksi deaktivoitua tykkiasemaa.

– Armeija käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa lähinnä silloin, kun on ammuntoja muissa saarissa, ja siitä on kirjallinen vuokrasopimus, Lundqvist sanoo.

– Muuten saari on yksityisomistuksessa.

Kytö-saarella metsää ja kalliorantoja.

Saaren omistusta jouduttiin 2000-luvun alkupuolella selvittämään korkeinta oikeutta myöten, kun valtio aikoi luovuttaa saaret Espoon kaupungille. Kävi ilmi, että valtio ei ollutkaan saarten oikea omistaja.

Omistuksen epäselvyydet periytyvät 1700-luvulle, jolloin saaret jäivät maanjakoa koskeneen niin sanotun isonjaon ulkopuolelle. Ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjä otti saaret käyttöönsä, minkä jälkeen ne siirtyivät puolustusvoimien hallintaan.

Ruokalarakennuksessa on yli parisataa neliötä.

– Omistajasuku valvoi etujaan, ja vanhojen asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella saaret tuomittiin heille, ja he ovat pitäneet niitä useita vuosia. Mutta nyt on se tilanne, että he asettavat saaret vapaille markkinoille, Lundqvist kertoo.

Tarjouksia on hänen mukaansa tullut, mutta hän ei halua kommentoida hintatasoa. Vertailukohtaa hinnalle voi ehkä hakea myös puolustusvoimien käytössä olleesta Rysäkarista, joka vuonna 2011 myytiin yksityishenkilölle 2,6 miljoonalla eurolla.

Lundqvist ei halua kommentoida myöskään tarjoajien kansallisuutta, mutta Ukrainan sota ja turvallisuustilanne lyövät leimansa saarikauppaan.

– Ulkomaiset tarjoukset ovat siinä mielessä hankalia, koska aina tulee kyseeseen rahanpesun tarkistus, ja vie paljon aikaa, ennen kuin rahat ovat tilillä, hän sanoo.

Asuinrakennuksen pinta-ala on noin 100 neliömetriä. Ilmoituksen mukaan rakennuksen kunto on välttävä.

– Sitten täytyy muistaa, että valtiolla ja tässä tapauksessa myös Espoon kaupungilla on etuosto-oikeus, jos ostajat ovat esteellisiä.

Kauppakirjoissa mainitaan, että valtiolla on etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa, jos kiinteistön hankkiminen on tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi taikka alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia.

Saaren eteläkärjestä löytyy myös armeijan tiloja uudemmat mökki sekä sauna. Pohjoisrannasta taas on vuokrattu alue, jolla sijaitsee kaksi vuokralaisten omistamaa kesämökkiä.

Ostajan kannattaa ottaa myös huomioon, että Espoon kaupungilla on muutenkin lusikkansa sopassa. Saaret jäivät 80-luvulla sisäsaariston kaavan ulkopuolelle. Vaikka Lundqvistin mukaan saarelle ei ole voimassa varsinaista rakennuskieltoa, niin tällä hetkellä käytännössä saarella saa vain korjata ja remontoida olemassa olevaa rakennuskantaa. Espoo ei anna lupaa lisärakentamiselle, sillä kaupungin mukaan saariin liittyvä kaava on parhaillaan valmistelussa.

– Mutta todella pitkät ajat ovat kysymyksessä, hän varoittaa.

– Toisaalta, jos omistajaksi tulee yrittäjä, niin nyt olisi mahtavat mahdollisuudet vaikuttaa kaavaan siten, että se tukisi liiketoimintaa. Jälkeenpäin siihen vaadittaisiin kaavamuutos.