Ursula von der Leyen: Yhä useammat jäsenmaat olisivat valmiita kaasun laajaan hintakattoon

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on lähettänyt EU-maiden johtajille kirjeen etenemissuunnitelmasta, jolla on tarkoitus ratkoa energian hintakriisiä. Kirje on lähetetty tämän viikon Prahan huippukokousta ajatellen, hän kertoi Euroopan parlamentille Strasbourgissa.

Von der Leyen sanoi, että keskustelut kaasun hinnan laskemiseksi ovat käynnissä.

Hän kertoi komission valmiudesta keskustella hintakatosta sähköön käytettävälle kaasulle. Hän kuitenkin myös lisäsi, että tilanne aiemmasta on muuttunut ja yhä useammat jäsenmaat olisivat myös valmiita laajaan kaasun hintakattoon.

Komissio on jo aiemmin tehnyt epävirallisen asiakirjan, jonka keskeinen tarkoitus oli pohtia venäläisen putkikaasun saamista hintakaton piiriin. Laajamittaisen kaasun hintakaton on kuitenkin aiemmin epäilty voivan vaarantaa kaasutoimitukset Eurooppaan.