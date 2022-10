Pörssisähkö pysyy todennäköisesti edullisena lähipäivät – Suomen sähköntuotannossa raju hyppy

Sähkön hinta vaihtelee sään ja tuulien mukaan voimakkaasti jopa yhden vuorokauden sisällä.

Kylmä ja viimainen sää ei välttämättä herätä varsinaisia riemunkiljahduksia, mutta syytä hymyyn kuitenkin olisi. Pörssisähkön spot-hinnat käyvät ensi yönä nimittäin jopa nollan alapuolella, ja syynä on ovat juuri tuuliset säät.

– Tänään tuulee erityisesti Pohjanmaalla, missä tuulivoimakapasiteettia on runsaasti. Tuulivoimatuotantoa pitäisi olla odotettavissa paljon, ja se näkyy hinnoissa, sanoo Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen.

Hän muistuttaa, että sähkön spot-hinnat ovat painuneet nollan alle muutaman kerran parin viime vuoden aikana.

– Negatiivisissa tuntihinnoissa käytiin viime vuoden keväällä jonain tunteina, ja ensimmäinen kerta oli vuonna 2020, hän kertoo.

– Tänään päivällä pörssihinnat ovat sellaista 7 senttiä kilowattitunnilta, ja aamulla melkein 11 senttiä kilowattitunnilta. Nehän eivät sinänsä poikkeuksellisia hintoja, mutta kun illalla mennään alle senttiin, niin kyllähän hinnat silloin on hyvin edullisia.

Edulliset hinnat todennäköisesti jatkuvat lähipäivinä, sillä ennusteiden mukaan tuuliset säät jatkuvat. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan Suomen tuulivoiman tuotannossa voidaan kolkutella jopa ennätyksiä.

– Huomenna ennusteiden mukaan aamuyöllä tuulivoiman tuotanto kävisi 3 700 megawatissa, joka olisi kaikkien aikojen kovimpia lukuja, Paananen sanoo.

– Tässä näkyy tuulivoiman vaihtelu, kun viikonloppuna ja vielä eilenkin tuulivoiman tuotanto kävi alle sadassa megawatissa. Se on todella raju hyppy, kun alle sadasta megawatista noustaan yli 3 500 megawattiin.

Tuulivoiman tehokkuus saattaa ensi yönä käydä tasoissa ydinvoiman kanssa, joka on keskiviikkona tuottanut sähköä hieman yli 3 700 megawatin teholla. Suurempaankin tuotantoon on mahdollista päästä, sillä Suomen tuulivoimatuotannon kokonaiskapasiteetti on 4 400 megawattia. Vuoden loppuun mennessä se kasvaa noin 5 000 megawattiin, kun käynnissä olevat rakennushankkeet valmistuvat.

Viime viikonloppuna sähkön tuotannosta puuttuivat myös molemmat Loviisan ydinvoimalan yksiköt. Loviisa 1 on normaalissa huollossa lokakuun 9. päivään asti, ja Loviisa 2 -yksikköä taas huollettiin perjantaina havaitun vian takia. Loviisa 2 saatiin takaisin verkkoon eilen tiistaina.

Paanasen mukaan on vaikeaa ennustaa, millä tasolla hinnat jatkossa ovat. Tuulivoiman suuren osuuden takia sähkön pörssihintojen vaihtelu tulee kuitenkin jatkossakin olemaan suurempaa kuin aiemmin.