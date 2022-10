FT: EU päättää tänään hintakatosta Venäjän öljylle

Hintakatosta päätetään todennäköisesti tänään osana uutta pakotepakettia.

EU-maat ovat ryhtyneet jo useisiin toimiin Venäjän energiayhtiöitä vastaan. Esimerkiksi Saksan valtio on ottanut hallintaansa venäläisen Rosneftin tytäryhtiön jalostamoita Saksassa.

EU-maat ovat lähellä päätöstä hintakaton asettamisesta Venäjältä tuotavalle öljylle, kertoo sanomalehti Financial Times. Hintakatto on neuvotteluissa osa EU:n kahdeksatta pakotepakettia, jolla on tarkoitus vastata Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan sekä viimeksi valeäänestysten perusteella tehtyihin alueliitoksiin.

Hintakattoa on harkittu jo kuukausia. Esimerkiksi ilmastotutkimuskeskus CREA:n mukaan Venäjän tulot olisivat voineet vähentyä jopa 11 miljardilla eurolla, jos Venäjän fossiilisille polttoaineille olisi asetettu hintakatto heinäkuun alussa, sen jälkeen kun asiasta ensimmäistä kertaa keskusteltiin G7-kokouksessa.

Hintakatto koskisi myös Venäjältä EU:n ulkopuolelle kuljetettavaa raakaöljyä.

Hintakatosta aiotaan FT:n tietojen mukaan päättää tänään, mutta sen tarkkaa tasoa ei ole vielä lyöty lukkoon. Sen täysi toimeenpano vaatii vielä päätöksiä G7-maissa, ja sen teho riippuu paljon siitä, miten muut maat noudattavat sitä.

EU-maat päättivät alkukesästä asettaa meriteitse tuotavalle venäläiselle öljylle tuontikiellon, joka astuu voimaan 5. joulukuuta. Myös tämän on tarkoitus leikata Venäjän öljytuloja.