Varhaiskasvattajille Tehyn ja Superin sopimus ei tuo mitään

Hoitoalalle saatiin pitkän väännön jälkeen sopu. JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch yllättyi, kun varhaiskasvattajat jätettiin ratkaisun ulkopuolelle.

Hoitajaliitoilla on jäseninään myös varhaiskasvattajia. Heille uusi neuvotteluratkaisu ei kuitenkaan tuo yhtään mitään.

Hoitajajärjestöt Super ja Tehy kertoivat maanantaina hyväksyneensä valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen hoitajajärjestöjen ja Kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajien väliseen riitaan.

Kyseisiin työntekijäliittoihin kuuluu paitsi hoitoalan työntekijöitä myös varhaiskasvattajia. Moni heistä pettyi lopputulokseen. Heille ratkaisu ei tarjoa mitään.

– Ei siellä tosiaan ole mitään varhaiskasvatuksesta. Olen yllättynyt, koska kyseisillä liitoilla on jäsenkuntaa silläkin puolella, JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch sanoo.

Kesäkuussa julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä JUKO neuvottelivat koko kunta-alan sopimuksesta työnantajia edustavan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Karraschin mukaan nyt saavutetussa, Tehyn ja Superin sovussa on kyse siitä, millä ehdoilla ne liittyvät mukaan näihin sopimuksiin.

Ehdoissa käsitellään muun muassa palkkausjärjestelmää, palkkaharmonisaatiota ja paria sote-alaa koskevaa tekstikysymystä.

Varhaiskasvatus on mukana kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa.

– Tässä sovintoesityksessä ei tule mitään muutoksia kesäkuun sopimukseen.

Karrasch huomauttaa, että perehtyminen uuteen ratkaisuun on heillä JHL:ssä vielä kesken. Hänestä vaikuttaa kuitenkin siltä, että siinä ei ole muuta rahallista lisäystä kuin hoitajille tuleva kertaerä.

Kyseinen 600 euron kertapalkkio maksetaan koronapotilaita hoitaneille ja valmiuslain piirissä olleille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

– Ihmettelen hiukan kapeaa rajausta; kuitenkin varhaiskasvatus, koulut ja monet muutkin toiminnot pyörivät koko korona-ajan ja niissäkin altistuttiin koronatartunnoille, Karrasch sanoo.

Nyt tehtyyn sopimukseen on kirjattu palkkaharmonisointiraha. Sitä ei vielä ollut kesäkuun sopimuksessa. Vaikka Karrasch pitää kirjausta ihan hyvänä, hän huomauttaa, että se on tavallaan tarpeeton, koska harmonisointi on lakisääteinen.

Palkkaharmonisointi tarkoittaa hyvinvointialueiden palvelukseen useista kunnista siirtyvien työntekijöiden palkkojen yhdenmukaistamista. Muut kuin hoiva-alan työntekijät jatkavat kunnissa.

JHL, Jyty ja JUKO jatkavat neuvotteluita KT:n kanssa. Karrasch arvelee, että tuloksia voidaan saada muutamien viikkojen aikana.

Varhaiskasvattajia on useissa liitoissa, myös JHL:ssä.

– Keväällä meille liittyi useita tuhansia uusia jäseniä varhaiskasvattajista. Päättelimme, että sen täytyi johtua siitä, että pidimme koko kunta-alan palkankorotuksia tärkeinä. Tehyn ja Superin suunnassa painottui etenkin sotepuoli, Karrasch kertoo.