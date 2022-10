Omakotitalossa asuva Jukka hyrisee tyytyväisyyttään: ”Ei yhtään sähkölaskua koko kesänä”

Parikkalalaisen Jukka Heinosen omakotitalon sähkö tulee omista aurinkopaneeleista. Niiden antama virta riittää pääosan vuotta paitsi laitteisiin ja valaistukseen myös sähköauton lataukseen.

Sähkön hinnan raju nousu ei ole haitannut Jukka Heinosta.

– Hiton hyvä, että tein tämän. Ei ole koko kesänä tullut laskua sähköstä, hän tuumii.

Noin kolme ja puoli vuotta sitten Heinonen ryhtyi sähköntuottajaksi. Hän asennutti autotallinsa katolle 18 aurinkopaneelia ja hommasi akut, joiden kapasiteetti on 47 kilowattituntia.

Lisäksi Heinonen hankki kolme invertteriä eli vaihtosuuntaajaa, jotka muuttavat paneeleiden tuottaman tasasähkön sähköverkossa käytettäväksi vaihtosähköksi. Samalla ne lataavat virtaa akkuihin varastoon.

Varavirtalähteenä on biodieselillä toimiva aggregaatti, joka hyrähtää automaattisesti käyntiin, jos akkujen varaus laskee alle 60 prosenttiin.

Heinosen sähköjärjestelmään kuuluu järeät akut ja invertterit.

Oma voimala maksoi 30 000 euroa.

– Ei se minun elinikänäni hintaansa tienaa, 63-vuotias Heinonen uskoo.

Joka tapauksessa voimala on osoittautunut selvästi hänen ennakoimaansa kannattavammaksi hankinnaksi. Heinonen muistuttaa, että pörssisähkön hinta on kriisin aikana käynyt jo yli eurossa kilowattitunnilta.

Ennen oman laitoksen hankkimista Heinosen perheen sähkölasku oli enimmillään 250 euroa kuukaudessa. Hän ei ole laskenut, paljonko se olisi nykyisillä sähkön hinnoilla.

Kauniina kesäpäivinä Heinonen on myynyt sähköään valtakunnan verkkoon.

– Kesällä sähköä tulee yllin kyllin. Akku on täynnä aamulla jo ennen kello yhtätoista.

Tämän viikon pilvisinä ja sateisina päivinä tuotanto jäi kehnoksi. Heinonen tarkistaa kännykkäsovelluksestaan, että esimerkiksi tiistaina paneeleista tuli virtaa vain pari kilowattituntia.

– Maanantaina pärjäsi auringolla hyvin, silloin tuli 8 kilowattituntia ja sunnuntaina 13 kilowattituntia, hän vertaa.

Heinonen pystyy seuraamaan talonsa sähkön kulutusta kännykkäsovelluksestaan.

Kahden kilowattitunnin tuotanto ei riitä päivän tarpeeseen, joten aggregaatti pörähtää käyntiin. Sen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse pyöriä pitkään, kulutuksesta riippuen kymmenenkin minuuttia voi riittää.

Paneelit hankittuaan Heinonen harkitsi irtautumista sähköverkosta. Tuossa tapauksessa verkkoyhtiö olisi hyvittänyt alkuperäisen 3 000 euron liittymismaksun. Lopulta hän päätti pysyä paikallisen sähköyhtiön asiakkaana, koska mahdollinen liittyminen takaisin olisi maksanut 5 000 euroa.

Sähköyhtiölle pitää maksaa sähkönsiirtomaksua liittymästä. Heinosen mukaan se on ollut noin 40 euroa kuukaudessa, mutta koska hän on myynyt sähköään, laskua ei ole tullut ollenkaan.

Pimeään vuodenaikaan Heinonen on ostanut lisäsähköä valtakunnan verkosta. Hän arvioi, että se tulee halvemmaksi kuin aggregaatilla tuotettu. Lisäksi helpottaa, kun ei tarvitse putsailla paneeleita lumesta.

– Talvella ei muutenkaan virtaa juuri tule, kun aurinko on niin matalalla.

Omakotitalo on reilut kymmenen vuotta vanha ja siinä on vajaa 190-neliötä. Heinonen on kuljetusalan yrittäjä, Parikkalan Autorahdin toimitusjohtaja. Pihapiirissä on iso kahden auton talli.

Paneeleille putoilevat lehdet eivät aiheuta Heinoselle ylimääräistä työtä, sillä tuuli ja sade siivoavat ne pois. Sen sijaan jää ja lumi hänen on puhdistettava itse.

Sähköä kuluu muun muassa kiertovesipumpun pyörittämiseen ja erilaisten kodin laitteiden kuten jääkaapin, pakastimen, lieden, television ja muiden vastaavien toimintaan sekä valaistukseen ja sähköauton lataamiseen.

– Kun aurinko paistaa kunnolla, paneelien tuottama sähkö riittää aika hyvin auton lataukseenkin.

Sauna lämpiää puilla ja talo öljyllä. Heinonen arvioi, että öljyä menee nelisentuhatta litraa vuodessa. Viimeksi, kun hän täytti tuhannen litran säiliön, litrahinta oli 1,90 euroa.

Oma sähkölaitos on Heinosen mukaan toiminut käytännössä ongelmitta.

– Mitä nyt sulake joskus palanut oman hölmöyden takia, hän lisää.

Tontille saattaa ilmestyä lisäkapasiteettia jossain vaiheessa.

– Suunnitelmissa on tuulivoimala, pieni propeli, joka tukisi tuotantoa tuulisella ilmalla, Heinonen kertoo.