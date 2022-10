Teknologiateollisuus: Hyvä että hoitajien työkiistassa saatiin sopu – palkkaohjelmasta yhä haittaa

Teknologiateollisuuden mukaan kunta-alan palkkaohjelma on haittaava asia.

Hoitajaliittojen ja Kuntatyönantajien neuvottelut lakkouhkineen ja oikeuden päätöksineen ovat keränneet alkusyksystä eniten huomiota, mutta myös Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton neuvottelut ovat yhä kesken.

Teknologiateollisuuden työantajien toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan neuvottelut ovat juuri nyt varsin rauhallisessa vaiheessa, sillä ne jatkuvat vasta ensi viikolla.

Hoitajien työkiistan ratkaisu on hänen mielestä kokonaisuutena hyvä asia, mutta sen vaikutuksista teknologia-alan neuvotteluihin on vaikea arvioida.

– Hyvä, että sopu on saatu aikaan pitkän työriidan päätteeksi, ja voisi ajatella, että se jossain määrin rauhoittaa tilannetta, kun on yksi riita vähemmän auki julkisuudessa, Ruohoniemi sanoo.

– Mutta vaikuttaako se meidän neuvotteluihin, kuntapuolen ratkaisuhan tehtiin jo kesällä. Tässä ratkaisussa on lisää numeroita, palkkaharmonisaatio ja koronakorvaus, jotka varmaan vastapuolella luetaan tarkkaan. Se, että siellä ratkaisussa on mukana palkkaohjelma, joka tulee meidän sopimien ratkaisujen päälle, on ehdottomasti haittaava asia, mutta se sama haitta on ollut siellä alusta lähtien.

Kunta-ala sopi kesällä palkkaohjelmasta, jossa ylimääräisiä palkankorotuksia tulee viidessä vuodessa yhteensä viiden prosentin edestä.

Ruohoniemi ei usko, että teknologia-alalla tehdään vastaavaa viiden vuoden sopimusta.

– Meillä on tässä kohdassa keskustelujen kohteena vuoden 2023 palkan tarkastukset , hän sanoo.

– Tietysti jos niistä ei päästä sopimukseen, niin sopimukset päättyy marraskuussa. Tässä epäselvässä taloustilanteessa olisi vaikea lähteä rakentamaan pitkiä sopimuksia. Joka tapauksessa keskustellaan ensi vuoden palkkaratkaisusta, jonka takaraja meidän osalta tulee 30. päivä marraskuuta

