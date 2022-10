"Arvostus osoitetaan palkalla” – näin sairaanhoitajat kommentoivat palkkasopua

Terveysalan työntekijät ovat periaatteessa tyytyväisiä saatuihin palkankorotuksiin, mutta alan työvoimapula ja töissä jaksaminen huolestuttavat edelleen.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja hoitajaliittojen Tehyn ja Superin eilen aikaansaama neuvottelutulos oli helpotus, kertovat haastatellut sairaanhoitajat.

Hämeenlinnalainen Sari Nurminen pitää sopimusta hyvänä. Hän työskentelee akuutissa kotisairaanhoidossa ja on myös Tehyn Hämeenlinnan kaupungin ammattiosaston puheenjohtaja.

– Oli hyvä asia, että päästiin tulokseen ja saatiin valtakunnallinen työrauha, Nurminen sanoo.

Hänen mukaansa sopimus näkyy heti konkreettisesti työpaikoilla.

– Nyt on ollut ylityö- ja vuorovaihtokieltoja monessakin työpaikassa ja vuorojen järjestäminen on ollut hankalaa. Osa haluaakin tehdä ylitöitä, koska palkka on pieni ja niitä ei ole nyt saanut tehdä, Nurminen sanoo.

Hän toivoo, että palkkaratkaisu toisi helpotusta myös alaa kroonisesti painaneeseen työvoimapulaan.

– Toivotaan, että valoa on tunnelin päässä, Nurminen sanoo.

Hän on ollut alalla reilut parikymmentä vuotta ja nähnyt työvoimapulan vaikutukset.

– Viime vuosina on perustettu yksityisiä rekrytointiyrityksiä, jotka tarjoavat korkeata palkkaa. Työnantajat ostavat näistä palveluista työntekijöitä, mikä tulee pitkässä juoksussa kalliiksi.

Riihimäkeläinen sairaanhoitaja, Tehyn aluevaltuutettu Minna Belik on samoilla linjoilla Nurmisen kanssa.

– Korotukset näyttivät hyviltä. Palkankorotukset ovat se, mistä pitää lähteä, jotta alan vetovoima saadaan jollain tasolla palautettua, mutta työolojen parantamisessa riittää vielä työtä, Belik sanoo.

Minna Belikin mukaan on hyvä että sopimuksettomasta tilasta päästiin nyt pois.

Hänen mukaansa viime ajat ovat olleet alalla vastakkainasettelun takia lähinnä ”raastavia”.

– Hyvä, että neuvottelutulokseen päästiin. Sopimuksettomassa tilassa oleminen on ollut tosi raskasta. Luottamus työnantajien ja työntekijöiden välillä on rakoillut ja nyt sitä pystytään rakentamaan uudelleen.

Riihimäen terveyskeskuksessa työskentelevän Belikin mukaan sopimus antaa työntekijöille luottamusta siihen, että työnantajalla on arvostusta alaa kohtaan.

– Arvostus osoitetaan palkalla ja se voi auttaa alan pito- ja vetovoimassa, Belik sanoo.

Eniten avoimia kysymyksiä jää hänen mukaansa koronapotilaiden hoitoon osallistuneille luvatusta 600 euron kertapalkkiosta ja sen jakautumisen perusteista.

– Hoitajat ovat korona-aikana osoittaneet äärimmäistä joustoa, joten hyvä että heidät huomioitiin tällä tavalla.

Sairaanhoitaja Minna Malkamäkeä huolestuttaa ylitöiden vaikutus työntekijöiden jaksamiseen.

Parikymmentä vuotta sitten sairaanhoitajaksi valmistunut Minna Malkamäki suhtautuu sopimukseen myönteisesti.

Sopimuksella vastataan myös neuvotteluissa esillä olleeseen kysymykseen alan työvoiman riittävyydestä.

– Sopimus tukee sitä osaltaan, mutta paljon täytyy tehdä vielä töitä, jotta hoitajapula saadaan ratkaistuksi, Malkamäki sanoo.

Hänen mukaansa sopimuksen palkankorotukset ovat hyvällä tasolla.

– Ylipäänsä on helpotus, että sopimus saatiin aikaan.

Malkamäki työskentelee sairaanhoitajana TAYS:in akuuttipsykiatrian osastolla.

Nyt työpaikoilla päästään eroon ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, joiden aikana työtä on tehty vain suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

– Tämä on toisaalta kaksipiippuinen juttu. Ylitöiden määrä ja jatkuva joustaminen työajoissa uuvuttaa hoitajat, Malkamäki sanoo.

Neuvottelutuloksen jälkeinen huojennus näkyi myös Twitterissä, missä suurin osa kommenteista oli myönteisiä. Joukossa oli kritiikkiäkin, joka kohdistui muun muassa korotusten suuruuteen.