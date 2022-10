EU maksanut Venäjälle energiasta yli 100 miljardia euroa sodan alkamisen jälkeen

EU-maat maksavat Venäjälle yhä noin 260 miljoonaa euroa päivässä.

EU-maat ovat maksaneet Venäjälle jo yli sata miljardia euroa fossiilisesta energiasta sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuun lopulla, arvioi ilmastotutkimuskeskus CREA. Tälle päivälle päivätyn katsauksen kirjoittajaksi on merkitty Lauri Myllyvirta.

Hiilen tuonti on loppunut ja kaasun tuonti vähentynyt paljon, mutta EU-maat jatkavat yhä raakaöljyn, öljytuotteiden, nesteytetyn maakaasun eli LNG:n ja putkea kautta tulevan kaasun tuontia noin 260 miljoonalla eurolla päivässä.

Fossiilisten polttoaineiden vienti Venäjältä EU-maihin on puolittunut viime maaliskuusta lähtien, kun taas Venäjän vienti muihin maihin on pysynyt lähes ennallaan. Tämän ansiosta Venäjän fossiilisten polttoaineiden vienti on vähentynyt 30 prosenttia. EU on Venäjälle yhä suurin fossiilisten polttoaineiden markkina.

Syyskuussa fossiilisten polttoaineiden tuonti Venäjältä EU-maihin putosi CREA:n mukaan 14 prosenttia elokuuhun verrattuna.

Kivihiilen myynti EU-alueelle loppui 10. elokuuta osana EU:n viidettä pakotepakettia. Sen sijaan Venäjä on vienyt hiiltä yhä enemmän muihin maihin, muun muassa Turkkiin.

Lue lisää: Varoitus Ukrainasta: Tässä Venäjän seuraava kohde

CREA:n mukaan kaksi kolmasosaa hiiltä Venäjältä kuljettavista laivoista on kuulunut EU-maille, joten EU:lla olisi mahdollisuus rajoittaa myös tätä kauppaa.

Venäjän saamia tuloja olisi voinut jopa 11 miljardilla, jos Venäjän fossiilisille polttoaineille olisi asetettu hintakatto heinäkuun alussa, sen jälkeen kun asiasta ensimmäistä kertaa keskusteltiin G7-kokouksessa, CREA arvioi.

Venäjän tuloja olisi voinut leikata vieläkin enemmän, jos hintakattoa olisi sovellettu kaikkiin fossiilisiin polttoaineisiin, joita kuljetettiin EU-alueella omistetuilla tai tai niissä vakuutetuilla laivoilla. Tällöin Venäjän fossiilisista polttoaineista saamat tulot olisivat voineet vähentyä 14,1 miljardilla eurolla.

CREA:n selvityksestä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.