HS: Björn Wahlroos lahjoitti lapsilleen Sammon osakkeita, arvo kymmeniä miljoonia euroja

Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin lahjoitus on osa perinnönjakoa.

Liikemies Björn Wahlroos on viime viikolla lahjoittanut vakuutuskonserni Sammon osakkeita lapsilleen yhteensä 25,4 miljoonan euron arvosta, kertoo Helsingin Sanomat. 570 000 osakkeen siirto tehtiin Wahlroosin Norjaan rekisteröidyn Alectoris AS -sijoitusyhtiön kautta.

Järjestely on osa Wahlroosin pitkää perinnönjakoprosessia. Vuonna 2010 hän omisti suoraan yli kaksi prosenttia Sammon osakkeista. Uusimpien lahjoitusten jälkeen hänen omistuksensa on laskenut 0,6 prosenttiin. Hän on siirtänyt omistustaan omille sijoitusyhtiöilleen ja niiden kautta lastensa sijoitusyhtiöille.

Wahlroosin sijoitusyhtiöt ovat 2020-luvulla myyneet Sammon osakkeita satojen miljoonien eurojen arvosta.

Wahlroos täyttää lokakuussa 70 vuotta. Toukokuussa Sampo kertoi, että yhtiön hallitukseen puheenjohtajana toiminut Wahlroos jättää hallituksen kokonaan vuoden päästä.

Hän toimii tällä hetkellä myös UPM:n hallituksen puheenjohtajana ja johti vuoteen 2019 asti myös Nordean hallitusta.