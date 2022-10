Etlan Kangasharju kauhistui Marinin keskuspankkitwiittiä – "jatkaa samaa linjaa, mitä tämä hallitus on muutenkin tehnyt ”

Ekonomistien mukaan pääministerin ulostulo oli talouspoliittisesti perustelematon.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) viikonloppuna lähettämä twitter-viesti on aiheuttanut vilkasta kommentointia ekonomistien keskuudessa.

Marin siteerasi viestissään poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkaisen blogikirjoitusta Suomen Kuvalehdessä (SK).

Ronkainen toteaa blogitekstissään, että pahimmillaan keskuspankkien korkojen aggressiivinen korotus jouduttaa ja syventää taantumaa Euroopassa.

Keskustelu Marinin tarkoitusperistä alkoi jo viikonloppuna.

Lue lisää: Sanna Marinin päivitys keskus­pankkien toiminnasta kerää kritiikkiä – professori: ”Nyt menee pieleen”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju vastasi tänään Marinin viestiin lyhyesti.

Kangasharjun mukaan kirjaimellisesti luettuna Marinin twiitti kyseenalaistaa ”talouspoliittisesti keskeisintä instituutiota” Euroopassa.

– Se jatkaa samaa linjaa, kuin mitä tämä hallitus on muutenkin tehnyt eli yrittää heikentää myös valtiovarainministeriötä, Kangasharju sanoo Taloussanomille.

Hänen mukaansa heikentämisyritykset ovat kohdistuneet valtiovarainministeriöön, koska se haluaa laskelmillaan pitää ”talouden ruodussa”.

– Siinä mielessä tämä on todella huolestuttavaa ja näyttää tarkoitukselliselta linjalta heikentää talouspoliittisia instituutioita. Jos lähdetään valtiovarainministeriön lukuja epäilemään, se menee samaan kategoriaan keskuspankkiepäilyn kanssa.

Samaan aikaan inflaatio jyllää Euroopassa. Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa ennätykselliseen 10,0 prosenttiin, kertoi perjantaina EU:n tilastoviranomainen Eurostat.

– Inflaatio nousi enemmän kuin oltiin ajateltu ja se osoittaa, että inflaatiosta on tulossa pidempiaikainen ilmiö, kuin mitä luultiin. Tämä tarkoittaa myös korkeampia korkoja kuin aiemmin on ennakoitu.

Kangasharjun mukaan tämä tekee myös Euroopan keskuspankin koronnostoista väistämättömiä. Keskuspankki nosti ohjauskorkoaan syyskuun alussa historiallisen jyrkästi 1,25 prosenttiin. Lisää korotuksia on pankin antaman arvion mukaan tulossa pikapuoliin.

Myös Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Sanna Kurronen on ottanut keskusteluun osaa.

Kurrosen mukaan Marinin twiitti heijastaa Euroopassa laajemminkin käynnissä olevaa konfliktia, jota ”on ilmassa”.

Esimerkkinä ovat Britannian hallituksen esitykset selvästi alijäämäisestä budjetista.

– Kyseessä on keskuspankin ja hallitusten tavoitteiden välinen konflikti, joka on nyt kärjistynyt. Hallituksissa on halua elvyttää erityisesti energian hinnannousun takia ja ohjata lisätukia kotitalouksille. Tämä taas vaikeuttaa keskuspankin tehtäviä, Kurronen toteaa.

Kurronen siirtyi Suomen Pankkiin syyskuussa toimittuaan aikaisemmin Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomistina.