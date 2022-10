Suomalaiset säästivät sähköä selvästi jo syyskuussa – ”Todella merkittävä vaikutus”

Fingrid laski arviotaan talven huippukulutuksesta noin 5 prosenttia.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on maanantaina päivittänyt jälleen arvionsa sähkön riittävyydestä tulevana talvena. Päivityksen syynä on nyt uusi arvio talven huippukulutuksesta.

Nyt annettu arvio sähkön käytön kulutushuipusta tulevana talvena on 14 400 megawattia, missä on vähennystä alkuperäiseen arvioon 700 megawattia.

Syyskuussa sähkön käyttö on laskenut noin 7 prosenttia vuotta aiemmasta, kertoo Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala. Huomionarviosta on myös se, että keskilämpötila on ollut lähes sama kuin vuotta aiemmin.

– Pääviestinä on se, että energian säästöllä on havaittu jo tässä vaiheessa syksyä olevan todella merkittävä vaikutus, Rauhala sanoi Fingridin järjestämässä tiedotustilaisuudessa maanantaina..

Hän huomauttaa, että merkittävä osa käytön pienentymistä on varmasti korkeiden sähkön hintojen aiheuttamaa. Samaan aikaan Fingridissä kuitenkin toivotaan, että viestintä sähkön säästämisen ja käytön ajoittamisen merkittävyydestä on osaltaan vaikuttanut tilanteen paranemiseen.

Euroopan unioni on lisäksi asettamassa tavoitteeksi kulutushuippujen vähentämisen viidellä prosentilla.

Sähkönkulutus on pienentynyt hiukan selkeämmin päiväsaikaan (kello 7–22) kuin yöllä. Päivisin kulutus on vähentynyt 8 prosenttia ja öisin 7 prosenttia. Siihen saattaa vaikuttaa joidenkin yritysten päätös siirtää tuotantoaan enemmän yöaikaan.

Rauhalan mukaan nyt vaikuttaa siltä, että ollaan oikealla polulla ja energiasäästöllä on joka tapauksessa havaittu olevan merkittävä vaikutus.

Jos huipputilanteessa pystytään supistamaan kulutusta 10 prosenttia, se vastaa lähes Olkiluodon kolmosreaktorin tuotantotehoa.

Päivityksen lopputulema on kuitenkin sama kuin Fingridin aiemman arvion: energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Euroopassa käytävän sodan vuoksi aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen. Suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.