Pysäyttävä kartta leviää: Miksi sähkö on Suomessa on kalliimpaa kuin muissa Pohjoismaissa ?

Sähkön markkinahinta on Suomessa yhä selvästi kalliimpaa kuin muualla Pohjolassa, vaikka Olkiluoto 3 on saatu jo liikkeelle. Taustalla on monta eri tekijää.

Pörssisähkön hinta on heilahdellut tänä vuonna, mutta suunta on ollut selvä: ylöspäin.

Suomalaiset ovat joutuneet tänä syksynä totuttelemaan nouseviin energian hintoihin, samoin kuin monet muut eurooppalaiset. Pörssisähkön kallistuminen on vaikeuttanut myös sähköyhtiöiden toimintaa. Nämä ovat ajaneet suuria korotuksia kuluttajasopimusten hintoihin. Mutta onko sähkö Suomessa Euroopan ja Pohjoismaiden tasolla erityisen kallista? EU:n tilastojen mukaan kuluttajasähkön hinta oli Suomessa viime vuoden toisella puoliskolla selvästi halvempaa kuin esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa. EU:n tilastossa on otettu huomioon verot, joten se ei anna kuvaa sähkön hinnasta tukkumarkkinoilla. Esimerkiksi tuulivoimamaa Tanskassa sähkön verotus on ollut kireää. Euroopassa tänä vuonna energian hinnannousun johdosta esitellyt tukipaketit ovat jo muuttamassa kokonaistilannetta. Tanskan hallitus päätti kesällä alentaa sähkön verotusta loppuvuodesta ja ensi vuodeksi osana energiatukipakettiaan. Myös Suomessa hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä alentaa sähkön energiamaksun arvonlisäveron määräaikaisesti 24 prosentista kymmeneen prosenttiin. Sähkön tukkumarkkinoilla pohjoismainen vertailutilanne on erilainen. Siellä Suomi ei ole edullisimmasta päästä. Ero muualle, kuten Ruotsiin näkyi selvästi myös viime viikonloppuna. Twitterissä leviää suomalaisen Eetu Salpaharjun jakama kuva pohjoismaiden pörssisähkön hinnoista sunnuntaille. Sunnuntaina aamulla julkaistu twiitti oli maanantaina illansuussa jaettu 189 kertaa. Energiaviraston markkinoista vastaava johtaja Antti Paananen kertoo Taloussanomille mitkä syyt vaikuttivat viikonlopun hintaeroihin Suomen ja Ruotsin välillä. Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksiköllä havaittiin lauantaina vuoto, jonka takia yksikkö ajettiin alas. Fortumin mukaan laitoksen arvioidaan olevan tuotannossa taas tiistaina. Lisäksi Suomen ja Ruotsin välillä sijaitseva siirtoyhteyskaapeli oli huollossa. Kolmantena tekijänä tuulivoiman tuotanto oli Suomessa sunnuntaina vähäistä tuulettoman sään johdosta. Eilen tuulivoiman tuotanto oli Fingridin mukaan ennen puoltapäivää alimmillaan vain 165 megawattia, kun Suomen sähkönkulutus oli samaan aikaan lähelle 9 000 megawattia. Suomessa on tuulivoimaa käytettävissä jo reilun kahden Olkiluoto 3:n verran, mutta tuulen vaihtelu heiluttaa tuotantoa rajusti, jopa yhden päivän sisällä. Viime vuoden lopussa Suomessa oli Motivan mukaan 962 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 3 257 megawattia, kun Olkiluoto 3:n täysi teho on 1 600 megawattia. Tänä vuonna tuulivoimaa tulee edelleen lisää, joidenkin arvioiden mukaan ainakin 2 000 megawattia. Suomen sähkötarjonta on osin tuonnin varassa, koska sähkön kotimainen tarjonta ei vastaa kysyntää. Tämä vaikuttaa hinnanvaihteluihin. Sähköä tuodaan Suomeen nyt Ruotsista, kun sähköntuonti Venäjältä loppui keväällä. Suomen hinta-alueen tuntihinnat ovat olleet jo pidempään kalliimpia kuin esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa. Suomessa on vain yksi pörssisähkön hinta-alue, kun niitä Ruotsissa on neljä. – Pohjois-Ruotsissa SE1 ja SE2 -alueilla on eniten vesivoimaa. Näillä alueilla hinnat ovat olleet selvästi alhaisempia kuin Etelä-Ruotsissa, Paananen toteaa. Pohjoisimman Ruotsin SE1-alueella pörssisähkö maksoi sunnuntaina sähköpörssi Nordpoolin mukaan 97,41 euroa megawattitunnilta eli 9,7 senttiä kilowattitunnilta ja Pohjois-Norjassa 4,3 senttiä. Suomessa pörssisähkön aluehinta oli 26,2 senttiä kilowattitunnilta. Etelä-Ruotsissa tukkusähkön hinta on ollut sen sijaan monesti Suomea kalliimpaa. Ruotsin kantaverkko kun ei pysty siirtämään tuotantoa tarpeeksi tehokkaasti maan eteläosiin. Sama pätee sähkönsiirtoon Suomeen. Pohjois-Ruotsista ei pystytä siirtämään sähköä niin paljon Suomeen kuin olisi halua, Paananen korostaa. Sähkön siirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan ruuhkaisimpia Euroopassa. Avuksi tulee lähivuosina kolmas siirtoyhteys Suomen ja Ruotsin välille. Se lisää kapasiteettia noin 30 prosenttia. Tämä Aurora Lineksi nimetty linja kulkee Muhokselta Pohjois-Ruotsin Messaureen. Sen on tarkoitus olla valmis jo vuonna 2025. Suomen tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi se, saadaanko Olkiluoto 3:n ydinreaktori säännölliseen sähköntuotantoon suunnitellusti joulukuussa. – Pidemmässä juoksussa Olkiluoto 3 voi tasata hintaeroja ja alentaa hintoja Suomessa. Suomessa tuulivoiman vaihtelu vaikuttaa kuitenkin edelleen päivittäisiin pörssihintoihin, Paananen sanoo. Fingridin mukaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos korvaisi puuttuvan Venäjän tuonnin. Hyvässä tapauksessa Suomi voisi olla ensi vuonna sähköntuotannon suhteen omavarainen. Tämä koskee koko vuoden tuotantoa. – Tällöin vuositasolla tuotettu sähkö olisi yhtä suuri kuin käytetty sähkö, kun mukaan lasketaan tuulivoima, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Tuotannon päiväkohtaiset vaihtelut säilyvät kuitenkin edelleen, minkä takia sähköntuontia Suomeen tarvitaan yhä. Toisaalta Suomesta riittää tuulisina päivinä myös vietävää. Lue lisää: Sähkö on tänään kallista, vaikka Olki­luoto 3 käy täydellä teholla – asian­tuntijalta napakka selitys Lue lisää: Liki puolet Suomen sähkön­tuotannosta on nyt Olki­luodon varassa – näin riskeihin on varauduttu