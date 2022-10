Elon Musk esitteli yhtiönsä uusimman futuristisen luomuksen – "Emme halunneet sen kaatuvan naamalleen"

Optimus esitteli rajatusti taitojaan, koska sen ei haluttu kaatuvan naamalleen, Elon Musk kertoi.

Sähköautoja valmistava Tesla esitteli uuden prototyyppiversion humanoidirobotistaan Optimuksesta perjantaina.

Robotti asteli varovaisesti lavalle, pyöritteli käsiään, vilkutti innostuneelle yleisölle ja liikkui tanssimaisiksi kuvailluin liikkein yhtiön tekoälytapahtumassa AI Day:ssa.

Teslan mukaan vielä keskeneräinen robotti saattaa tulla tuotantoon tulevaisuudessa, uutiskanava CNN kertoi.

Teslan perustaja Elon Musk kertoi, että robotti liikkui ensi kertaa ilman siihen kytkettyä kaapelia. Robotiikan kehittäjät pitävät ihmisen kehoa muodoltaan muistuttavia robotteja kiinni kytkettyinä, koska niiden kävely on epävarmaa.

– Kuten tiedätte, viime vuonna meillä oli vain ihminen robottipuvussa, olemme edistyneet siitä pitkälle, Musk vitsaili.

– Siihen verrattuna tästä tulee hyvin vaikuttavaa.

Teknojulkaisu Verge julkaisi videon robottiesittelystä.

Muskin mukaan robotti pystyy tekemään muutakin kuin siitä näytettiin, CNN kertoi.

– Emme vain halunneet sen kaatuvan naamalleen.

Tilaisuudessa pyöri video, jossa Optimus kantoi laatikoita ja kasteli kasveja.

Nykyroboteilta puuttuvat ”aivot” eli ne eivät kykene itsenäiseen ongelmanratkaisuun, Musk sanoi, mutta Optimus, jossa vielä nyt on paljon paranneltavaa, saadaan ”uskomattomaksi” 5–10 vuoden sisällä.

Robotin hinnan Musk kertoo jäävän alle 20 000 dollariin, jos se etenee massatuotantoon.

Musk odottaa, että Optimus saataisiin myyntiin 3–5 vuoden sisällä. Rohkeimmissa visioissa Teslan robottibisneksen nähdään kasvavan jopa sähköautoliiketoimintaa suuremmaksi, uutistoimisto Reuters kertoi.

Havainnnekuva robotista.

Alun perin Optimus piti esitellä jo elokuussa, mutta aikataulun kerrottiin kesäkuussa venyvän.

Viestipalvelu Twitterissä Tesla on Reutersin mukaan saanut kehuja muun muassa vauhdilla edenneestä kehitystyöstä.

Toisaalta esimerkiksi konetekniikan professori Aaron Johnson Carnegie Mellon -yliopistosta Pittsburghista huomautti, että robotin tarvetta kyseenalaistetaan.

– Vaikuttavaa on taso, jolle he ovat päässeet noin nopeasti. Hieman hämärää on yhä se, mikä käyttötapaus (use case) heillä tarkkaan ottaen on tehdä niitä (robotteja) miljoonittain, Johnson kyseenalaisti käyttötarvetta twiitissään.

Teslan lisäksi humanoidiobotteja kehittää Hyundain Boston Dynamics, jolla on Atlas-projektinsa. Honda kehitti Asimo-robottia lähes 20 vuotta.