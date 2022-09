Sähkö on tänään kallista, vaikka Olki­luoto 3 käy täydellä teholla – asian­tuntijalta napakka selitys

Aamuyhdeksän aikoihin sähkö maksoi Suomessa 67,54 senttiä kilowattitunnilta.

Suomessa valkeni perjantaina historiallinen aamu Olkiluodon kolmannen ydinreaktorin puuskuttaessa täydellä teholla. Kipeästi kaivatun lisävahvistuksen uutisoitiin tuottavan kotimaisesta sähköstä hiukan vajaan viidenneksen. Energiakriisin pyörteissä vekottimeen on kohdistunut suuria odotuksia.

Sittenkin hintalappu näyttää pysyttelevän kaukana ihanteista. Esimerkiksi yhdeksän aikaan aamulla sähkö kustansi Suomessa 67,54 senttiä kilowattitunnilta. Lounasaikaan mennessä hinta on luisunut 51,05 sentin tuntumiin.

Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa, mistä tämä johtuu?

– Ei tuule, Salomaa tokaisee.

Hyvässä tilanteessa Suomi saisi tuotettua sähköä tuulivoimalla reilusti yli 3 000 megawatin verran. Puhelinhaastattelun aikana Salomaa kaivaa silmiensä eteen nykyiset lukemat ja hänen ääneensä tarttuu annos epäuskoa.

– Kahdeksan megawattia. Voiko tämä olla totta? hän hämmästelee.

– Kyllä tämä suunnaton vaihtelu tässä näkyy. Tuulivoimaa voisi olla teoriassa meillä enemmänkin kuin ydinvoimaa.

Salomaa vahvistaa, että esimerkiksi Itämerellä räjähtäneillä Nord Stream-kaasuputkilla ei ole nykyisten hintojen kanssa mitään tekemistä. Suomalainen asiakas on siis huomattavasti vanhemman riesan armoilla, arvaamattoman syyssään.

– Tietysti talvea kohti mennessä tulee kaukolämpöön liittyvää yhteistuotantoa, koska sään viiletessä kaukolämpöä tarvitaan enemmän. Samalla tulee myös sähköä. Se tietysti auttaa, Salomaa rauhoittelee.

Yhteensä Olkiluodon kolmen reaktorin osuus Suomen sähköntuotannosta on noin 40 prosenttia. Kolmosreaktorin on määrä päästä säännölliseen sähköntuotantoon joulukuussa. Teollisuuden voiman (TVO) mukaan jäljellä on vielä kymmenen laitosyksikön tehoon vaikuttavaa testikokonaisuutta.