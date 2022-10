Röyhkeys sai Markon ällistymään – putkifirma junaili muistisairaan taloon 23 000 euron laskun

Alzheimer-äiti joutui pyöritykseen, josta on tehty rikosilmoitus poliisille.

Syyskuun 21. päivä kaksi nuorukaista vieraili Marko Engblomin 76-vuotiaan äidin luona Varsinais-Suomessa. Istuttiin ja juteltiin yli tunti, äiti keitti vieraille kahvia ja tarjosi voikkuleipää.

Miehet puhuivat tämän pään pyörälle, mihin ei paljoa vaaditakaan. Hänellä on alzheimer.

Kuten sairauden kuvaan kuuluu, äiti muistelee terävästi vanhoja asioita, mutta uusi tieto ei useinkaan pysy päässä edes varttia. Engblomin sisko hoitaa pääosin kaikki äidin asiat.

– Pojat olivat saaneet hänet pistämään nimensä alle, Engblom kertoo.

Näin helposti oli syntynyt sopimus kaksikerroksisen talon käyttövesiputkien ja jätevesiviemäreiden sukittamisesta. Hinta 23 524 euroa.

Taloussanomat on uutisoinut hiljan muistakin ongelmallisista remonteista, joista lukuisat lukijat kertoivat kyselyssä.

Koska yksinelävällä ikäihmisellä ei tällaisia summia yleensä ole, miehet olivat auliisti tehneet rahoitussopimuksen pankkiin, ei äidin omaan.

Kaupan purkuaikaa oli 14 päivää, mutta firman edustajat saivat äidin ruksaamaan paperista luvan aloittaa työt heti.

” Putket kuvattiin, ja paperilla on vahvistus, että viemäristö on täysin kunnossa.

Seuraavana päivänä naapuri kiinnitti huomiota, että kello 10 äidin etupihalla seisoi kaksi isoa pakettiauto ja kaksi kaveria pyöri pihalla. Hän soitti Engblomille.

Engblom epäili hetken, että paikalla oli tullut toinen firma sovittua pikkukorjausta tekemään. Kun selvisi, ettei hän tiennyt mistä on kyse, hän soitti äidilleen ja käski tämän välittömästi keskeyttää työt. Kun Engblom saapui paikalle puolta tuntia myöhemmin, miehet olivat jo repimässä hajulukkoja auki.

Äiti ei ymmärtänyt projektista oikeastaan mitään – paitsi laittaa työmiehille kahvia ja voikkuleipää.

Engblom löysi lopulta myös pöydältä sopimuspaperit. Tässä vaiheessa hän ajoi autonsa pakettiautojen eteen ja kertoi että soittaa poliisin paikalle. Myyntimiehet, ”nuoret sällit provikkapalkalla”, hän haukkui puhelimessa pahiten.

Hänen mukaansa myyjä vetosi siihen, että äiti oli kysellyt useasti asioista, joten ilmeisesti tämä osoitti riittävän tiedon saantia ja päätöksentekokykyä. Engblomin mukaan yksin asuva äiti ei missään nimessä vaikuta siltä, ettäkö tämä hoitaisi talouttaan itsenäisesti ilman omaisia.

Firma oli käynyt jo kerran aikaisemminkin, kun se sopi äidin kanssa kuvaavansa viemärit. Engblom oli paikalla silloinkin, vaikka äiti ei ollut vielä yhtä huonossa kunnossa.

– Putket kuvattiin, ja paperilla on vahvistus, että viemäristö on täysin kunnossa. Kun samalla firmalla oli siis tieto että putkissa ei ole mitään vikaa, niin miksi helvetissä ne tulivat niitä sukittamaan.

” Ikäihmisten osalta meillä on selkeät toimintaohjeet.

Engblom kertoi, että on tehnyt rikosilmoituksen tapauksesta nimikkeellä petos. Taloussanomat on nähnyt rikosilmoituksen.

Kyseessä on yritys, josta on otettu yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon useasti. Yrityksestä kerrotaan, että se ei kommentoi yksittäisiä asiakkaita koskevia asioita vaan se hoitaa ne asiakkaan kanssa. Tapausta on käyty läpi myyjien kanssa.

– Ikäihmisten osalta meillä on selkeät toimintaohjeet ja sitoudumme vastuulliseen toimintaan. Meidän hyvän kauppatavan periaatteet ovat asiakassopimuksessa kiinteästi mukana, ne käydään läpi asiakkaan kanssa ja ne ovat myös verkkosivuillamme, yhtiön johdosta sanotaan.

Yhtiö myöntää, että kuvatunlainen kiire aloittaa työt, on poikkeuksellista, eikä yleensä ole kummankaan osapuolen etu. Syynä on voinut olla keikan peruuntuminen.

Vielä toimivien putkien osalta palvelujen tarjonnan kerrotaan perustuvan järjestelmien tekniseen käyttöikään. Kuvauksella kartoitetaan viemäriverkoston laajuus ja varmistetaan että viemäri on riittävän hyvässä kunnossa sukitusta varten.