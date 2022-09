Rajoitukset teettävät työtä, vaikka rajaliikenteen arvioidaan vähenevän 30–50 prosenttia.

Jatkossa venäläiset asunnon- ja kiinteistönomistajat eivät pääse Suomeen yhtä helposti kuin aiemmin. Valtioneuvosto päätti torstaina rajoittaa venäläisten maahanpääsyä merkittävästi. Valtioneuvoston linjauksen mukaan Suomeen pääsee jatkossa vain, jos matkan tarkoitus on välttämätön asunnon tai kiinteistön huolto- tai huoltotyö.

– Ei elämiseen liittyvä ylläpitotyö vaan työ, joka edellyttää, että henkilö on itse paikalla joko osallistumassa työhön tai valvomassa sitä, Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa täsmentää linjauksen käytännön merkitystä.

Asunnon pitää olla ostettu ennen syyskuun 30. päivää. Venäläiset ovat tänä vuonna ostaneet Suomesta poikkeuksellisen paljon kiinteistöjä.

Työn pitää olla sellainen, että sitä ei voi lykätä. Aivan mikä tahansa huoltotyö ei siis hyväksyttävä.

– Esimerkiksi asunnon siivoaminen ei sellainen ole.

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että vuonna 2022 venäläiset ovat ostaneet alkuvuonna kiinteistöjä koko maasta, mutta erityisesti Itä-Suomesta.

Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa torstaina mediatilaisuudessa.

Laosmaa sanoo, että maahan saapuminen voi olla perusteltua esimerkiksi, jos asunnossa sattuu vesivahinko. Silloin on perusteltua, että asunnonomistaja itse saapuu maahan toteamaan vahingon laajuus. Maahan saapuminen on perusteltua myös tilanteessa, jossa asunnonomistaja teettää asuntoonsa remontin ja hän saapuu asunnolle antamaan ohjeet työn toteuttamiseksi. Kun remontti on valmis, omistaja voi saapua katsomaan, että työ on tehty asianmukaisesti.

– Jossain tapauksessa voi olla remontti, jonka hän on itse tulossa tekemään.

Näin voi olla esimerkiksi, jos asunnonomistaja on sähköasentaja, jolloin hän voi tehdä työn itse halvemmalla.

– Kaikissa tilanteissa ei voida edellyttää, että pitää ostaa palvelu.

Suomeen matkustavan venäläisen on jatkossa jälleen perusteltava asiakirjoin maahantulonsa.

– Se voi olla esimerkiksi tilaus työstä tai joku muu todiste – vaikka valokuva, että asunnossa on vesivaurio.

Luonnollisesti henkilön pitää myös omistaa asunto tai kiinteistö. Päätös maahantulon sallimiseksi tai kieltämiseksi tehdään tapauskohtaisesti.

– Käytännössä jokaisessa tapauksessa tehdään harkinta rajalla.

Rajanylitysliikennettä Nuijamaalla Lappeenrannassa syyskuun lopussa.

Maahan pääsee kerrallaan vain yksi kiinteistön omistajaksi merkitty henkilö. Laosmaa sanoo, että myös tässä on mahdollista tehdä harkintaa rajalla. Joissain tilanteissa myös pariskunnan voi olla perusteltua saapua maahan. Perusteluksi voi kelvata esimerkiksi se, että asuntoon on tulossa keittiöremontti ja pariskunta purkaa vanhan keittiön itse, koska kaksin työn saa tehtyä nopeammin kuin yksin.

Kokonaiset perheet eivät jatkossakaan pääse huoltamaan asuntoa.

Laosmaa arvioi torstaina Ilta-Sanomille, että rajaliikenne vähenee päätöksen vuosi 30–50 prosenttia. Vaikka rajanylittäjiä on vähemmän, työtä rajoitukset teettävät. Rajalla työ on samanlaista kuin korona-ajan maahantulorajoitusten aikana.

– Ei tämän sinänsä uutta ole.