Kommentti: Kuluttajat heittäytyivät synkiksi, ja nyt he toteuttavat oman ennusteensa

Mitä useampi painaa fiilispohjalta jarrua, sen huonommin käy. Kallistunut sähkö, ruoka ja nousevat korot ovat ongelma osalle ihmisiä, eivät läheskään kaikille. Nyt kannattaa laskea, eikä reagoida tunteella, vaikka ajat ovatkin todella synkät, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Kuluttajat ovat heittäytyneet hyvin synkiksi. Itse asiassa, näin synkkiä he eivät ole olleet vielä koskaan koko mittaushistoriassa, joka alkaa vuodesta 1995.

Eikä ihme. Energian hinta on noussut reippaasti, ruoka on kallista ja korkojen nousu alkaa tuntua, varsinkin, kun on eletty hyvin pitkään nollakorkojen aikaa.

Alkuviikosta julkaistu Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori näytti, että odotukset sekä kuluttajan omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat syyskuussa synkemmät kuin koskaan aiemmin.

Tästä seuraa, että ei aiota hankkia kestokulutustavaroita. Ja aikomukset asunnonostoonkin painuivat alle keskimääräisen tason.

Kaikessa tässä on yksi iso ”mutta”.

Kuluttajat painavat nyt jarrua liian kovaa. He reagoivat tunteella, kun maailma ympärillä näyttää muuttuneen täysin arvaamattomaksi. Eikä heitä voi siitäkään syyttää.

Mutta samalla he tekevät itselleen hallaa, sillä jos kaikki alkavat nyt vähentää kulutusta ja jarruttaa paniikinomaiseksi, se aiheuttaa ketjureaktion.

– Ihmiset pitävät omaa taloustilannettaan nyt erittäin tarkoin silmällä. Moni aikoo vähentää hankintoja. Yksityinen talous vaikuttaa kansantalouteen ihan suoraan. Pahimmillaan seuraus on se, että talous sakkaa, sanoo johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen valtiovarainministeriöstä.

Kuluttajat ovat oikeassa siinä, että talouden näkymät ovat heikkenemässä. Mutta eivät toivottavasti niin paljon kuin kuluttajien erittäin synkät luottamusluvut näyttävät. Esimerkiksi työllisyys on hyvällä tasolla, ja ihmisillä on korona-aikana kertyneitä säästöjä, joita he nyt käyttävät.

– Niitä korona-aikana kertyneitä puskureita kannattaakin nyt käyttää. Se on viisasta toimintaa, sanoo Kärkkäinen.

Eikö Kärkkäinen ymmärrä, miksi ihmiset haluavat varautua nouseviin kustannuksiin ja vähentää kulutusta muualta?

– Ymmärrän tietysti. Se on järkevää käytöstä. Mutta kannattaa laskea, minkä verran nousevat kustannukset vaikuttavat omaan talouteen, eikä toimia fiilispohjalta. Vaikuttaa, että moni lukee otsikoita ja pelästyy, eikä mieti ja laske, minkä verran inflaatio osuu omalle kohdalle, hän sanoo.

Surkeinta olisi, jos kuluttajien synkistely johtaisi siihen, että kaikki painavat nyt jarrua – osa ihan turhaan – ja siitä seuraa täsmälleen se lopputulos, jota kuluttajat pelkäsivät.

Sitten vasta synkkää onkin.

