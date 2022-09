Analyytikot suosittavat ostamaan Fortumin osaketta Venäjän miljardiriskeistä huolimatta

Kun Fortum nyt on päässyt eroon Uniperista, seuraavana olisi päästävä irti voimaloista Venäjällä. Analyysiyhtiöt suhtautuvat yhtiön tulevaisuuteen luottavaisesti.

Energiayhtiö Fortum on ollut julkisuuden ja markkinoiden riepoteltavana, kun sen miljardeilla euroilla puoliväkisin tekemä Uniper-sijoitus on Venäjän hyökkäyssodan myötä käynyt arvottomaksi.

Helsingin pörssissä Fortumin osakkeen kurssi on tänä vuonna yli puolittunut. Kun tammikuun alussa osakkeen hinta oli liki 27 euroa, oli se alimmillaan elokuussa 9,20 euroa. Keskiviikon päätösnoteeraus oli 13,42 euroa.

Tuoreet sijoitussuositukset suhtautuvat Fortumiin kuitenkin luottavaisesti. Analyysiyhtiö Inderes on nostanut Fortumin osakkeen sijoitussuosituksen tasolle ”lisää” aiemmalta tasolta ”vähennä”. Yhdysvaltalaisen Bank of American suositus Fortumille on ”osta” samoin kuin kotimaisen OP:n.

Viime viikolla päästiin lopulta ratkaisuun, jolla Fortum myy Uniper-omistuksensa Saksan liittovaltiolle ja saa myös takaisin tytäryhtiölleen antamansa neljän miljardin euron yhtiölainan. Ratkaisu on OP:n mukaan Fortumille myönteinen, sillä yhtiön taseasemaan liittyvät riskit pienenevät huomattavasti ja tulosennustettavuus paranee.

– Fortumin vahvuus on vähäpäästöisessä sähkön ja lämmön tuotannossa Pohjoismaissa. Sähkön futuurihinnat lähivuosille ovat korkeat ja Olkiluodon kolmosyksikön kaupallisen tuotannon käynnistyminen tuo merkittävän lisävolyymin, OP sanoo asiakkailleen aiemmin tällä viikolla lähettämässään aamukatsauksessa.

Riippakivenä ovat vielä miljardisijoitukset hyökkäyssotaa käyvän Venäjän voimalaitoksiin. Fortum on tehnyt päätöksen vetäytymisestä Venäjältä ja ensisijaisena vaihtoehtona on liiketoimintojen myynti.

– Me lähdemme siitä, että vallitsevassa tilanteessa odotukset kannattaa pitää maltillisina. Heikoin vaihtoehto on, että sieltä ei saada mitään, OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen sanoo Taloussanomille.

Kovin todennäköisenä hän ei kuitenkaan pidä sitä, että Fortum joutuisi Venäjälle vielä rahaa laittamaan.

– Mutta aika sitten näyttää, millä aikataululla ja miten vetäytyminen Venäjältä toteutuu. Sitä on vaikea arvioida. Yhtiö itsekin on sanonut, että se voi viedä aikaa, Parkkinen sanoo.

Venäjän liiketoimintojen myynnin toteutuminen olisi OP:n näkemyksen mukaan kumminkin myönteinen askel rakennejärjestelyprosessissa.

Analyysiyhtiö Inderes puolestaan näkee Uniper-ratkaisusta kuoriutuvan Fortumin olevan profiililtaan ”varsin” houkutteleva ja arvioi Fortumin taseenkin korjautuvan ”nykyisillä sähkömarkkinoiden näkymillä” nopeasti.

– Uniperista irtautumisen jälkeen Fortum palaa juurilleen pohjoismaiseksi sähköyhtiöksi, jonka kruununjalokivi on Generation-segmentti. Segmentin pohjoismainen sähköntuotanto on hiilidioksidivapaata ydinvoimaa, vesivoimaa ja tuulivoimaa, joten profiililtaan Fortum olisi mielestämme erittäin houkutteleva, Inderesin analyytikko Juha Kinnunen sanoo yhtiön katsauksessa.

– Silti poikkeuksellisen volatiilin sähkömarkkinan kehitystä on vaikea ennustaa, minkä lisäksi windfall-vero tai muut energiapoliittiset linjaukset voivat edelleen heittää kapuloita rattaisiin yhdessä Venäjän kanssa.