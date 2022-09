Miljonääri myy luksusasuntoaan tornitalon huipulta – kaupan kylkiäisenä uudenkarhea Maserati

Lahtelaisyrittäjä keksi myydä asuntoa luksusautonsa kera.

Helsingin Kalasatamaan Loisto-tornitalon huipulla on myynnissä poikkeuksellisen ylellinen asunto. Omistaja lupaa asunnon kylkiäiseksi luksusauto Maseratin.

Asunto sijaitsee 31. kerroksessa, ja neliöitä siinä on 116. Velaton hinta on 1,95 miljoonaa euroa, myyntihinta 1,1 miljoonaa ja neliöhinta huimat 16 810 euroa.

Kaupanpäälle ostaja saa myyjän auton, Maserati Levanten, vuosimallia 2022.

Kaikki on käytännössä uutta. Autolla, joka on tiettävästi ainoa Suomeen rekisteröity tämän vuoden malli, on omistajan mukaan ajettu vasta 10 000 kilometriä, asunnossa puolestaan nukuttu vain kymmenkunta yötä.

Hulppeassa asunnossa näkyy sisustussuunnittelijan kädenjälki, ja isoista ikkunoista aukeaa huikea näkymä merelle ja yli kaupungin.

Myyjä on lahtelainen pitkän linjan henkilöstöalan yrittäjä, kuntapolitiikassakin mukana ollut Hannu Mänty. Viime vuonna hän myi kaksikin yritystään: InHunt Groupin, josta hän omisti vaimoineen 65 prosenttia ja Free-Laskutuksen yhdeksän prosentin siivun.

” Rupesi ärsyttämään laiskaa ihmistä.

Männyn perheeseen kuuluu vaimo, neljä jo omillaan asuvaa tytärtä ja kaksi pientä villakoiraa. Mänty muutti puolisoineen Lahdesta järvenrantatalostaan tornitaloon, mutta huomasi pian, että uusi urbaani asuinmuoto tuntuikin työläältä omakotiasujille.

Mänty huomasi pyörivänsä keskellä yötä korien kanssa Kalasataman kortteleissa, kun aiemmin ne saattoi päästää takapihalle hädän yllättäessä. Matkaa on alas kadulle kahdella hissillä ylimmistä sky-kerroksista.

– Tajuttiin että nyt tuli virheostos meille. Rupesi ärsyttämään laiskaa ihmistä. Voi kuulostaa erikoiselta, mutta se on oikeasti syy, miksi laitoimme sen myyntiin.

Asunnon alapuolella 30. kerroksessa on juhla- ja saunatiloja terasseineen.

Mänty kertoo, että hänellä on omistanut 40 yritystä elämänsä aikana, osakkuuksia on ollut 68:ssa. Yhtään konkurssia ei ole takana. Viimeiset eurot eivät ole kiinni asunnossa.

Pariskunta on nyt Espanjassa ainakin ensi kesään asti. Asunto oli ensin välittäjällä, mutta nyt lkv-taustainen Mänty myy sitä itse.

– Ajattelin sitten, että kun meillä on nyt Espanjassa tämä Maserati, niin äkkiä senkin saa rekalla Suomeen, jos sen joku haluaa.

Auton ohjehinta liikkuu noin 180 000 eurossa, Mänty osti sen reilulla 150 000 eurolla.

Kovin nopeasti eivät miljoona-asunnot vaihda omistajaa.

Pari yhteydenottoa on tullut, yksi Sveitsistä. Jälkimmäisen rahan alkuperä alkoi mietityttämään Mäntyä, joka pyysi pankkia tutkimaan taustat jos kauppa sattuisi etenemään.

– Kolmisen viikkoa nyt myynnissä ja kaksi kyselyä.

Loisto on Majakan jälkeen Kalasataman toinen asuintorni, ja se on 124 metriä korkea. Asuintornissa on 32 kerrosta ja 249 huoneistoa.