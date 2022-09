Sähköyhtiöltä vaaditaan kymmenien miljoonien korvauksia – määräaikaisten sopimusten purkaminen oli sopimusrikkomus

KKV neuvottelee parhaillaan Lumo Energian kanssa korvauksista. Täysimääräisiä korvauksia ei kannata odottaa.

Sähkön markkinahinnan heilunta on ajanut jo useita sähkönmyyntiyhtiöitä vaikeuksiin.

Toimintansa lopettaneelta sähköyhtiö Lumo Energialta haetaan miljoonien korvauksia. Asialla ovat Lumon entiset asiakkaat.

Lumo ilmoitti heinäkuun lopussa, ettei se tee enää uusia sähkösopimuksia. Yhtiö lopetti sähkönjakelunsa syyskuun alussa.

Valtaosa Lumon sopimuksista siirtyi uudelle sähkönmyyjälle entisillä ehdoilla. Noin 8 000 asiakasta, joilla oli määräaikainen sähkösopimus, joutui kuitenkin etsimään itselleen uuden sähköntoimittajan.

Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat nousseet jyrkästi ja näiden asiakkaiden sähkölaskut voivat moninkertaistua.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esittämän arvion mukaan määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten ennenaikaista purkamista voi pitää sopimusrikkomuksena. Tämän perusteella asiakkaat voivat hakea Lumo Energialta vahingonkorvauksia.

KKV:n johtavan asiantuntijan Jukka Kaakkolan mukaan kuluttajien korvausvaatimusten yhteissumma voi yltää suurimmillaan jopa kymmeniin miljooniin euroihin.

– Yksittäiset asiakkaiden vaatimukset laskennallisesta vahingosta saattavat nousta tuhansiin euroihin, jos kaksivuotinen sopimus on päättynyt ennenaikaisesti, Kaakkola sanoo.

– Jokaisen tappio on kuitenkin yksilöllinen eikä sitä pysty suoralla laskutoimituksella arvioimaan. Tällä hetkellä sähkön hinnat ovat korkealla ja edullisia sopimuksia ei juuri pysty saamaan.

KKV neuvottelee parhaillaan Lumon kanssa korvauksista. Kaakkola arvioi, että kuluttajien kannalta täysimääräisiin korvauksiin pääseminen ei ole realistista.

– Lumon käytettävissä oleva rahasumma on pieni verrattuna arvioituun vahinkoon.

KKV:n Kaakkolan mukaan Lumon tapaus on poikkeuksellinen. Näin suurta määrä määräaikaisia sopimuksia sähköyhtiö ei ole aikaisemmin keskeyttänyt.

– Normaaliaikoina tällaisia sopimusrikkomuksia ei ole ollut.

Lumon toimitusjohtajan Otto Savastin mukaan määräaikaisten sopimusten korvauksiin on alustavasti varattu noin neljä miljoonaa euroa. Hänen mukaansa tämä on maksimimäärä.

– Tällöin puhutaan muutamasta sentistä kilowattituntia kohden, Savasti sanoo.

Lumoon on ottanut hänen mukaansa yhteyttä tuhansia asiakkaita.

Vuonna 2015 perustetun Lumo Energian pääomistaja on amerikkalainen pörssilistattu energiayhtiö Genie Energy. Tämä on Savastin mukaan näyttänyt muutaman miljoonan euron korvauksille vihreää valoa.

Suomessa on kaatunut reilun vuoden sisään jo neljä sähköyhtiötä eli Finergy Voima, Energia247, Lumo Energia ja viimeisimpänä syyskuussa konkurssihakemuksensa jättänyt Karhu Voima.

– Lumo on ilmoittautunut aikovansa hakeutua selvitystilaan, toisin kuin Karhu Voima, jossa on ollut myös määräaikaisia sopimuksia. Siellä vaatimukset täytyy esittää konkurssipesän kautta ja kuluttajan asema on todennäköisesti vielä heikompi, sanoo KKV:n Kaakkola.

Kaikki neljä kaatunutta ovat olleet sähkön myyntiyhtiöitä eli ne ostavat sähköä tukkumarkkinoilta ja myyvät sitä edelleen kuluttajille. Yritykset ovat joutuneet vaikeuksiin tukkusähkön hinnan noustua voimakkaasti.

Savastin mukaan on mahdollista, että myös Lumo jättää konkurssihakemuksen, jos KKV:n kanssa ei päästä neuvotteluissa sopimukseen.

Helsingin Vallilassa toimivaan Lumoon kohdistuvista korvausvaateista kertoi ensin Yle.