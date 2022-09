Kaasuputki Norjan ja Puolan välillä avattiin

Kaasutoimitukset putken kautta alkavat lauantaina. Sen on tarkoitus auttaa Eurooppaa irrottautumaan venäläisestä energiasta.

Uusi kaasuputki Norjasta Tanskan kautta Puolaan on vihitty käyttöön. Puolan presidentti Andrzej Duda kutsui putkea avajaisseremoniassa "puolalaiseksi unelmaksi".

Norjan energiaministeri Terje Aasland kuvasi puolestaan putkea virstanpylvääksi polulla Euroopan itsenäistymisessä venäläisestä energiasta.

Venäjä on keskeyttänyt kaasutoimitukset Puolaan. Puola osti kaksi kolmasosaa kaasustaan Venäjältä muutama vuosi sitten, mutta on sittemmin hajauttanut energialähteitään. Maa on muun muassa rakentanut terminaaleja nesteytetyn maakaasun tuomiseksi.

Kaasutoimitukset putken kautta alkavat lauantaina. Puolalaisen kaasuyhtiön PGNiG:n mukaan putken kautta voidaan toimittaa kaasua Norjasta Puolaan ensi vuonna 6,5 miljardia kuutiometriä. Vuonna 2024 kapasiteetti kasvaa 7,7 miljardiin kuutiometriin.

900 kilometriä pitkän putken rakennustyöt alkoivat vuonna 2018.

