Deturin asiakkaat ihmettelevät minne oppaat häipyivät: ”Vastaili viesteihin esimerkiksi kaupoista tai ravintolasta”

Kiistely hotellimaksuista jatkui yhä Turkissa ja Kreikassa, Deturin edustajat loistavat poissaolollaan.

Sekava tilanne jatkui matkatoimisto Deturin asiakkaiden keskuudessa Turkissa ja Kreikassa yhä tiistaina.

Suomen Turkin-suurlähetystön konsuli Raimo Pahkasalo sanoo, että tilanne on yhä huolestuttava. Deturin oppaita, joita yhtiö alkaa irtisanoa, on vähitellen lähdössä pois Turkista.

– Ei ole oppaita näkynyt Sidessä kertaakaan. Kun saavuimme, meitä oli vastassa miesjoukko, josta yksi puhui suomea. Kertoi, että oppaat on lähteneet mutta hän voi auttaa, kertoo lapsineen Turkissa lomaileva Hanna.

Hänen oppaansa ei ole enää töissä, mutta on vastaillut viesteihin esimerkiksi kaupoista tai ravintolasta, Hanna kertoo. Hän ei halua esiintyä jutussa koko nimellä.

– Todennäköisesti oppaita on häipynyt paikalta, mutta Deturin edustajia on kyllä siellä edelleen. Ihan kokonaan he eivät ole lähteneet, Pahkasalo arvioi.

– Kielitaito nousee tärkeäksi, ja se onko tiettyä Turkissa tarvittavaa kärsivällisyyttä, mitä monilla suomalaisilla ei ole. Se voi johtaa väärinymmärryksiin ja ei-toivottuihin tilanteisiin.

Myös useampi Taloussanomiin yhteyttä ottanut Kreetan-matkailija kertoi, että suomalaiset matkaoppaat lähtivät Kreetalta jo ilmeisesti viime viikolla ja jäljelle jäi vain tanskalaisia.

Matkustajaluettelo tärkeä

Paluulentoja Detur järjestää tällä viikolla useita. Viimeinen Deturin Pegasuksen kautta järjestämä paluulento on perjantaina.

– Tänään juuri tiedustelin lennoista, ja Deturin edustaja oli juuri valmistelemassa lentoa Ouluun. Siinä saapuu noin 170 matkustajaa Pegasuksen lennolla, Pahkasalo kertoo.

Hänen mukaansa viime perjantaina Deturin kautta Turkissa 1 700 lomaili Pohjoismaista kotoisin olevaa ihmistä, joista hieman yli puolet Suomen kansalaisia. Osa on vaihtanut lentoyhtiötä ja jatkaa lomaa omatoimisesti.

Pahkasalo ohjeistaa asiakkaita tarkastamaan Deturilta tai hotellista, että nämä varmasti ovat matkustajaluettelossa ja pääsevät kotimatkalle.

– Olen myös hieman huolestunut siitä, toteutuvatko kaikki lennot varmasti niin, että kaikki pääsevät kotiin.

Osa hotelleista ei edelleenkään noudata Turkin matkailuministeriön ohjetta siitä, että nämä eivät saa periä tuplamaksua asiakkailta. Alkutilanteeseen – viikko sitten – verrattuna tilanne on rauhoittunut.

– Jos olisivat puuttuneet tilanteeseen vähän aikaisemmin, ei tilanne olisi mennyt niin pahaksi.

Viime torstaina hotelleissa syttyi kaoottisia tilanteita, kun kävi ilmi, että matkatoimisto asiakkailta alettiin hotelleissa periä maksua kertaalleen maksetuista matkoista. Niiden mukaan matkatoimisto ei ole maksanut hotelleille yöpymisistä.

Deturin johdolta on tullut hyvin vähän tietoa tai se on ollut sekavaa.

” Täytyy myöntää, että kun sinne pääsimme, niin itku pääsi respassa.

Myös Hannaa jännittää, sujuuko loppuviikon paluulento kuten pitäisi. Häneltä vaadittiin alun perin 900 euroa. Tilanne rauhoittui vasta, kun hän maksoi 440 euroa.

Hotellin aulassa on käynyt poliiseja, ja turvamiehiä on koko ajan paikalla, hän kertoo. Hotellihuoneita lukittiin ilmoittamatta ja kaikki tavarat, lääkkeet ja passit jäivät sisälle.

– Olen nähnyt useita huutokeskusteluja joissa lapsiperheen vanhemmat ovat vaatineet päästä altaalta tultuaan takaisin huoneisiinsa. Ihmiset ovat nukkuneet aulassa, lähteneet muihin hotelleihin tai yrittävät poistua maksamatta toiseen kertaan.

Jyväskylään Rodoksen Falirakista tänään aamulla palannut Anna-Katri Huttunen kuulostaa helpottuneelta. Tuttu lausahdus, ’paska reissu, mutta tulipa tehtyä,’ kiteyttää hyvin tunnelmat.

– Ihana olla kotona.

Huttunen oli lomalla 15-vuotiaan poikansa kanssa. Heille tultiin kertomaan päivää Turkin kaaoksen puhjettua samasta linjauksesta eli hotelli vaati uutta maksua.

Huttunen sai aluksi sovittua, että maksaa lähtiessä. Tilanteen sekavuutta kuvaa, että aiemmille asiakkaille tarjottiin 50 prosentin maksuvaihtoehtoa, jonka moni hyväksyikin. Myös Huttunen aluksi. Parin päivän kuluttua maksua vaadittiinkin välittömästi.

– Aika aggressiivisestikin vaadittiin maksua. Minä sitten tein päätöksen että lähdetään. Meillä oli enää kaksi yötä, ja häivyimme sieltä sitten vähin äänin.

– Löysin läheltä edukkaan kivan pienen hotellin. Täytyy myöntää, että kun sinne pääsimme, niin itku pääsi respassa. Ihanasti meidät otettiin vastaan, he tiesivät tietysti tilanteen. Oli ollut niin painostava, jopa uhkaava tunnelma edellisessä hotellissa.

Huttunen sai vielä sunnuntaina oppaan kiinni mutta vain Whatsappin kautta. Ketään Deturin edustajaa ei näkynyt missään vaiheessa matkaa.