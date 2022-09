Tutkimus näyttää: Sota Ukrainassa yhdisti suomalaisia, mutta inflaatio repii välejä rikki

Hyvin moni on tyytyväinen elämäänsä ja luottaa tulevaisuuteen. Huolista suurimmat liittyvät kansanvälisiin konflikteihin ja sotaan.

E2 Tutkimus julkaisi tiistaina tutkimustuloksensa aiheesta, jossa tarkoitus oli selvittää ”Miten meillä menee?”. Vastausten perusteella varsin hyvin.

Kyselyaineiston keräsi Taloustutkimus kesäkuussa ja vastaajia on noin 2000. Vastauksia tulkitessa on hyvä huomata, että kesäkuun jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon.

Vaikka takana on rankkoja koronavuosia, Euroopassa käydään sotaa ja inflaatio on nyt varsin korkealla, 72 prosenttia vastaajista on elämäänsä erittäin tai melko tyytyväisiä. Lähes yhtä moni suhtautuu tulevaisuuteensa erittäin tai melko myönteisesti.

Mitä iäkkäämpi ja paremmin toimeentuleva vastaaja oli, sitä tyytyväisempi hän oli.

Nuorten aikuisten joukossa elämäänsä tyytyväisiä on keskimääräistä vähemmän. Nuoriksi aikuisiksi on laskettu 25–34-vuotiaat.

Kysymykseen mitkä asiat pelottavat tai huolestuttavat sinua, ykkösvastaukseksi nousee kansainvälinen levottomuus, konflikti tai sota. Ne huolestuttavat kahta kolmesta.

Puolet on huolissaan läheistensä terveydestä ja hyvinvoinnista. 41 prosenttia huolestuttaa ympäristön tila ja ilmastonmuutos.

Toimeentuloon liittyvät vaikeudet huolestuttivat joka kolmatta. Mielenkiintoista on, että Venäjään kohdistuvien pakotteiden vaikutukset omaan elämään ja inflaatio on otettu vastaan ikään kuin välttämättömänä pahana. 84 prosenttia arvio olevansa valmis tinkimään omasta elintasostaan, mikäli Suomen turvallisuus sitä vaatii.

” 84 prosenttia arvio olevansa valmis tinkimään omasta elintasostaan, mikäli Suomen turvallisuus sitä vaatii.

Silti hieman yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen pitää laittaa ensin oma taloutensa kuntoon ja vasta sitten auttaa muita. Tutkimuksessa pohditaankin, miten kauan solidaarisuus Euroopassa riittää, jos ja kun inflaatio alkaa vaikuttaa kovasti omaan elämään.

Merkkejä on jo ilmassa. 70 prosenttia pelkää inflaation heikentävän merkittävästi heidän taloudellista hyvinvointiaan. Erityisen huolissaan inflaatiosta ovat heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat. Puoluetaustan mukaan erityisen huolissaan inflaation vaikutuksista omaan elämäänsä ovat perussuomalaisten kannattajat.

Tutkimuksessa todetaankin, että ensi kevään eduskuntavaaleissa inflaatio voi aiheuttaa äänestäjien käytöksessä nopeita muutoksia.

Taloudellisilta huolilta ja inflaatiolta näyttävän olevan kyselyn mukaan turvassa vain erittäin hyvin toimeentulevat.

Tutkimuksessa sanotaankin, että poliitikkojen olisi hyvä ymmärtää, miten vaikea aika voi kiristää eri väestöryhmien välejä, ja myös kansalaisten ja poliitikkojen välejä. Samoin kuin huoli omasta taloudesta voi vaikuttaa nopeasti ihmisten mielialoihin ja vaikuttaa siihen, miten itsekkäästi eri kansat alkavat toimia Euroopassa. Pahimmillaan tämä syventää ongelmia.

