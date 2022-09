Turkkilaisen hotellin ukaasi sai Tuulan murtumaan: ”Tunteja jankattiin ja väännettiin, ilmapiiri oli todella hiillostava”

Matkatoimisto Detur on kieltänyt asiakkaitaan maksamasta hotelleille ylimääräisiä maksuja. Tuula ja Asseri Lintusen tyttären mukaan muita vaihtoehtoja ei ollut.

Turkin Alanyassa lomailevien Tuula ja Asseri Lintusen matkasta tuli noin 350 euroa normaalia kalliimpi, kun pariskunnan hotelli vaati Lintusilta yllättäen ylimääräistä maksua majoituksesta. Lintuset majoittuvat Acar Hotelissa, jonka he olivat varanneet matkatoimisto Deturin kautta. Lennot sekä majoitus oli maksettu etukäteen matkatoimistolle.

IS on nähnyt Lintusten matkavarauksen ja noin 350 euron suuruisen lisälaskun.

Lintusten Alanyassa asuvan tyttären Tiia Sandbergin mukaan hotellin henkilökunta oli vaatinut lisämaksua torstaina sillä uhalla, että vanhemmat eivät muuten saisi takaisin hotellihuoneessa olevia matkatavaroitaan. Myöhemmin hotellin henkilökunta uhkaili Sandbergin mukaan evätä myös vanhempien pääsyn lauantain paluulennolle Suomeen.

– Tunteja jankattiin ja väännettiin. Vanhempani ovat iäkkäitä, kielitaidottomia ja tämä on heille vieras paikka. Tilanne on stressannut heitä kovasti ja äitini oli kyynelissäkin, Sandberg kertoo.

Sandbergin mukaan hotelli muutti suhtautumistaan prosessin edetessä, eikä enää uhannut asiakkaita matkatavaroiden takavarikoinnilla. Sandbergin mukaan hotelli piti kuitenkin kiinni siitä, että lisämaksusta kieltäytyminen tarkoittaisi sitä, että hotellista oli poistuttava.

– Isäni olisi voinut lähteä, mutta äitini halusi jäädä. Ilmapiiri hotellissa oli todella hiillostava, Sandberg kuvailee.

Hotelli selvensi Lintusten saamaan kuittiin englanniksi, miksi pariskunta joutui maksamaan hotellille lisämaksun.

Sandberg kertoo olleensa yhteydessä Deturin asiakaspalveluun useita kertoja viime päivien aikana. Sandbergin mukaan Detur lupasi selvittää tilannetta hotellin kanssa ja ohjeisti, ettei hotellille kuuluisi maksaa ylimääräisiä maksuja.

Sandbergin mukaan Detur ei kuitenkaan selvittänyt tilannetta hotellin kanssa, ja apu jäi saamatta.

– Hotellin henkilökunta olisi halunnut keskustella tilanteesta Deturin edustajien kanssa puhelimitse. Tähän Detur ei kuitenkaan suostunut, Sandberg väittää.

– Detur sanoi, ettei hotellille kuuluisi maksaa, mutta emme voineet jättää maksamatta.

Myös Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV) on painottanut, ettei Deturin asiakkaiden tule myöntyä maksuihin, ellei se ole käytännön syistä välttämätöntä.

Sandberg kertoo suhtautuvansa epäilevästi siihen, että hänen vanhempansa saisivat rahojaan takaisin edes vakuutusyhtiön kautta.

– Maksu maksettiin luottokortilla. Deturilta tuskin saamme rahoja koskaan takaisin.

Turkissa perheensä kanssa asuva Sandberg on pahoillaan Deturin asiakkaille aiheutuneista ongelmista. Sandberg arvelee, että ongelmat saattavat jättää ikuisen tahran suomalaisten mielikuviin Turkin matkailusta.

– Tämä on surullinen tilanne ylipäätään. Turkista on tullut sellainen huijarikuva.

Sandbergin vanhemmat lentävät kotiinsa Joensuuhun lauantaina. Kuuden päivän mittaisesta lomamatkasta piti Sandbergin mukaan uhrata kaksi päivää tilanteen selvittämiseen hotellin ja Deturin kanssa.

Tuula ja Asseri Lintunen ovat lomailleet tyttärensä perheen luona Alanyassa. Paluulento on lauantaina.

– Jos vanhempani olisivat olleet kahdestaan matkalla, he tuskin olisivat saaneet selville edes sitä, mistä tässä kaikessa on kyse. Tämä on kauhea tilanne heille, jotka ovat lomalla ilman kielitaitoa tai läheisiään, jotka voisivat auttaa.

– Tarkoituksenamme oli viettää yhdessä aikaa vanhempieni kanssa ja rentoutua. Nyt heille jää ahdistava ja hurja kuva, enkä tiedä saanko heitä enää tänne vierailemaan uudelleen.

Tieto matkayhtiö Deturin kyvyttömyydestä maksaa asiakkaidensa matkapaketteihin kuuluvia majoituksia levisi kotimaan mediassa torstaina. Hotellit Turkissa, Rodoksella ja Kreetalla perivät jo kertaalleen pulitettuja rahoja hämmentyneiltä suomalaisilta.

Detur tiedotti perjantaina keskeyttävänsä toimintansa ja peruvansa kaikki matkat vuoden loppuun saakka.

Turkin matkailuministeriön linjauksesta huolimatta osa hotelleista vaatii edelleen maksuja matkatoimisto Deturin asiakkailta, Suomen Ankaran-suurlähetystön konsuli Raimo Pahkasalo kertoi STT:lle perjantaina.

– Elleivät he maksa, vaarana on joutua hotelleista pois. Tämä toiminta on tietenkin täysin väärin. Olen tavannut suomalaisia hotelleissa, ja osa heistä on suostunut maksamaan, Pahkasalo kommentoi.

Pahkasalo neuvoo, että jos asiakas on maksanut majoituksestaan kahteen kertaan, hänen kannattaa säästää kuitit ja vaatia korvausta joko Deturilta tai omalta vakuutusyhtiöltään.