Tanska on valmis tukemaan kansalaisiaan tulevana talvena usean miljardin kruunun suuruisella tukipaketilla.

Valtaosa Tanskan parlamentista kannattaa kattavaa tukipakettia, jolla tuetaan tanskalaisia kotitalouksia ja yrityksiä korkeiden energiahintojen kanssa tulevana talvena. Asiasta uutisoivat muun muassa The Local DK ja Expressen.

Tukipaketti on nimetty ”talviavuksi” ja sen avulla sähkön energiaveroa halutaan laskea lähes 99 prosenttia EU:n minimitasolle kuuden kuukauden ajaksi. Ajankohta on vuoden 2023 ensimmäinen puolikas. Toimenpiteen on arvioitu maksavan Tanskan valtiolle 3,5 miljardia kruunua.

Tukipaketin avulla halutaan tukea erityisesti lapsiperheitä. Siksi myös lapsilisiä halutaan korottaa tuntuvasti. The Local DK:n mukaan tukipaketin avulla halutaan tarjota 660 kruunun suuruinen korotus per lapsi eli hieman alle 90 euroa. Tanskassa lapsilisää maksetaan neljännesvuosittain perheille.

Lisäksi tukipaketti pitää sisällään kuluttajia ja yrityksiä koskevan mahdollisuuden, jonka avulla talven aikana kertyviä sähkö- ja lämmityskuluja, jotka ylittävät vuoden 2021 hinnat, voi lykätä. Ylimääräiset kulut voi maksaa myöhemmin ja erissä.

– Haluamme ojentaa tanskalaisille auttavan käden vaikeina aikoina, Tanskan valtiovarainministeri Nicolai Wammen totesi uutistoimisto Bloombergin mukaan

Paketin kokonaiskustannukset hallitukselle ovat noin viisi miljardia kruunua. The Local DK:n mukaan parlamentti voi hyväksyä paketin virallisesti jo ensi viikolla.