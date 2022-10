Talo rapistuu, sopu menee ja rahat loppuvat – varo ainakin näitä virheitä, kun laadit testamenttia

Testamentti on hyvä olla olemassa, jos on vähänkään omaisuutta jaettavaksi perillisille. Hyvätkään aikeet eivät silti välttämättä estä perinnönjaon kiemuroita. Näin vältät testamentin laatimisen tyypilliset virheet ja ratkaisut.

Testamenttia laatiessa kannattaa olla tarkkana, sanoo perintöasioihin perehtynyt asianajaja Sanna Svahn.

– Suomessa eniten kuluja ja ikäviä yllätyksiä koituu siitä, että on keskitytty miettimään liiaksi verohyötyjä. Verotehokas testamentti voi olla hankala käytännön asioiden kannalta esimerkiksi silloin, kun on haluttu siirtää perintö yhden sukupolven yli alaikäisille lapsenlapsille.

Aina kun miettii testamentin sisältöä, olisi tärkeä ymmärtää myös, mitä siitä todellisuudessa seuraa perillisille. Lopputulos ei välttämättä olekaan sitä, mitä on tavoiteltu. Näin voi käydä muun muassa seuraavanlaisissa tapauksissa:

1. Alaikäiset lapset paljon vartijoina

Testamentilla halutaan välttää vainajan omien lasten perintöverot ja siirretään perintö suoraan seuraavalle sukupolvelle. Alaikäiset lastenlapset välttävät kyllä kovan verotuksen, mutta heidän osuuttaan valvomaan kuvioihin tulee mukaan Digi- ja väestötietovirasto (DVV), josta on haettava lupa perinnönjakoon ja edunvalvojan sijaista lapselle. Se voi tulla kalliiksi, jos DVV edellyttää sijaiseksi juristia, ja jako kestää muutenkin tavallista kauemmin.

– Huonoin mahdollinen tapa siirtää esimerkiksi mökkikiinteistö seuraaville polville on antaa se lastenlapsille, jotka eivät käytännössä hoida kiinteistöä. Heidän vanhemmillaan ei ole kiinnostusta huolehtia mökin kunnosta, koska se ei ole heidän. Sitten mökki rapistuu pilalle, kun kukaan ei sitä hoida eikä kukaan ole sitä halunnut. Lapsi tai lapsen edunvalvoja lapsen puolesta eivät siis voi luopua perinnöstä.

Svahnin mukaan testamentista kannattaa keskustella etukäteen jälkeläisten kanssa, jotta he ymmärtävät järjestelyn hyödyt ja syyt, ja jotta selviäisi, haluavatko perilliset ylipäätään tiettyä testamentilla tulevaa omaisuutta.

Testamentista kannattaa keskustella etukäteen jälkeläisten kanssa.

2. Uuden puolison hallintaoikeus myrkyttää välit

Vainajan uudelle avopuolisolle merkitty hallintaoikeus omaisuuteen saattaa pahimmillaan myrkyttää ilmapiiriä. Syynä voi olla halu turvata lesken hyvinvointi tai vaikkapa asumisoikeus yhteisessä kodissa. Käytännössä järjestely estää perinnön jakamisen tai kyseisen omaisuuden myymisen, jollei leski siihen suostu. Perintöverot on silti maksettava.

– Toisinaan näkee, että riitaisissa suvuissa käytetään kaikki keinot, ettei joku ei-toivottu henkilö saisi omaisuutta haltuunsa. Sitten perinnönjako vaikeutuu, eikä kukaan pääse eteenpäin.

3. Koko omistusoikeus menee uusperheen leskelle

Uusperheissä vainajan lasten osuus tulisi turvata. Jos koko omistusoikeus siirtyy leskelle, mitä omaisuudelle käy, kun leskikin kuolee?

Jos lapset hyväksyvät sellaisen testamentin, jossa ei ole mainittu kenelle omaisuus leskenkin kuoltua menee, eivätkä lapset vaadi lakiosaansa, jäävät he täysin vaille perintöä!

4. Nippu jatkuvasti muutettuja testamentteja

Jos testamenttia haluaa muuttaa, aiempi asiakirja pitäisi aina kumota. Pahimmassa tapauksessa testamentteja on monta ja ne ovat ristiriidassa keskenään. Paras olisi siis aina viimeisimmässä, voimaan jäävässä testamentissa kumota aikaisemmat testamentit.

Joskus joudutaan pohtimaan, onko testamentin tehnyt ollut täysissä voimissaan eli oikeustoimikelpoinen, vai onko joku vaikuttanut testamentin sisältöön omaksi edukseen. Tätä on käytännössä todella vaikea osoittaa toteen, joten harva tapaus menee läpi tuomioistuimessa.

– Lääkärintodistus juuri siltä hetkeltä, jolloin testamentti on tehty asianajajatoimistossa ovat melko lailla pomminvarma tapa taata, ettei kukaan pääse jälkikäteen epäilemään vainajan oikeustoimikelpoisuutta, Sanna Svahn vinkkaa.

5. Talo rapistuu hövelin hallintaoikeuden vuoksi

Jos hallintaoikeuksia ei rajata riittävästi, omaisuuden hoitaminen voi jäädä retuperälle.

– Yllättävän paljon näkee sitä, että esimerkiksi leski jättää kiusallaan kiinteistön rappeutumaan. Vainajan lapset voivat tehdä vahingonkorvausvaateen vasta lesken kuoltua. Tilanteen voi välttää esimerkiksi vahvistuskanteella eli tässä tapauksessa velvoittamalla omaisuuden haltijaa ylläpitämään sitä muiden perikunnan osakkaiden eduksi.

Toisinaan testamentilla hallintaoikeuden saanut leski haluaa syystä tai toisesta luopua oikeudestaan, vaikkapa muuttaessaan palvelutaloon. Jos leski on varta vasten luopunut hallintaoikeudesta ja asunto vaikka halutaan myydä, tulee leskelle maksaa hallintaoikeuden luopumisesta asunnon senhetkinen arvo. Eli hallintaoikeudesta luopumisesta tulisi maksaa leskelle korvaus. Muutoin niiden perillisten, jotka saivat kuolinhetkellä omistuksen asuntoon, katsotaan saaneen lahjoituksen. Tämä johtuu siitä, että he ovat aikanaan saaneet verohyödyn hallintaoikeuden rajoitettua heidän oikeuksiaan.

6. Rahat loppuivat, mistä tasasummat?

Samansuuruisen rahapotin antaminen kaikille perillisille voi tuntua reilulta tavalta jakaa omaisuutta. Ongelmia tulee, jos pesänselvitysvaiheessa vainajalla ei olekaan rahavaroja.

Rahaa kannattaa antaa testamentilla vain silloin, kun rahavaroja on merkittävästi.

7. Perinnöksi lillukanvarsia

– Joskus omaisuuden jakaminen on etukäteen suunniteltu hyvin yksityiskohtaisesti, koska on ehkä haluttu sulkea joku pois perinnöstä. Samalla on unohdettu kertoa, mitä muulle omaisuudelle käy.

Sanna Svahn suosittelee miettimään myös osuuksien jakamista koko omaisuuteen, esimerkiksi X saa kesämökin, Y saa kaikki talletukset ja muu omaisuus jaetaan seuraavasti: 2/5 saajalle A ja 3/5 saajalle B.

Ulkosuomalaisen kannattaa tarkistaa paikalliselta juristilta, miten ulkomailla asuminen vaikuttaa perinnönjakoon.

8. Ulkosuomalaisten erikoisväännöt

Ulkosuomalaisen kannattaa tarkistaa paikalliselta juristilta, miten ulkomailla asuminen vaikuttaa perinnönjakoon. EU:n perintöasetuksen mukaan esimerkiksi Suomen kansalainen, joka asuu Espanjassa voi määrätä, sovelletaanko perintöön Suomen vai Espanjan lakia. Määräys sovellettavasta laista ei ole kuitenkaan kaikissa maissa mahdollista, joten sen vuoksi kannattaa varmistaa oma tilanne paikalliselta juristilta.

Suomessa esimerkiksi perilliset eivät vastaa henkilökohtaisesti kuolinpesän veloista muutoin kuin poikkeustapauksessa, joten moni haluaa hoitaa perinnönjaon täkäläisen lain mukaan.

– EU:n ulkopuolella tilanne voi olla mutkikkaampi. Olen hoitanut muutaman tapauksen, jossa vainaja oli asunut Yhdysvalloissa eikä hänellä ollut testamenttia. Lapsettoman ihmisen jättämän omaisuuden osakkaiden määrä oli valtava, osakkaita useammassa maassa, ja perinnönjaossa riittää selvitettävää.

Kenelle kesämökki?

9. ”En halua tätä kesämökkiä”

Kaikille omaisuuden saaminen ei ole iloinen asia. Sanna Svahn kertoo tapauksista, joissa perinnöksi on saatu jotain sellaista, mitä ei olisi haluttu.

– Kesämökki on testamentissa määrätty sille sisarukselle, joka ei halua sitä hoitaa ja kokee mökistä olevan vain vaivaa. Toinen sisarus taas olisi mielellään ottanut mökin. Tässä tapauksessa onneksi asia saatiin sovittua, mikä on ihan mahdollista testamentista huolimatta.

Kannattaa jo ennen testamentin laatimista kysyä lapsilta, miten nämä toivoisivat omaisuutta jaettavan.

10. ”En halua sinulta mitään”

Toisinaan perillinen ei halua lainkaan ottaa vastaan perintöä tai testamenttia. Näin voi käydä esimerkiksi, jos suku on ollut hyvin riitainen tai perillinen on ulosotossa.

– Tällaisen varalta testamentissa olisi hyvä olla mainittu myös, kenelle omaisuus menee siinä tapauksessa, että joku luopuu osuudestaan. Näin vältetään myös perinnön siirtyminen omille lapsille luopumisen myötä, jos se ei alun perin ole tavoitteena.