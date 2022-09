Detur peruu loppuvuoden matkat ja korostaa, että asiakkaille jaettu faksi on huijaus: ”Ei pidä maksaa”

Matkanjärjestäjä Deturin mukaan loppuvuoden pakettimatkat on peruttu yhtiön uudelleenjärjestelyn takia. Matkakohteissa asiakkaille esitelty faksi on yhtiön mukaan huijaus, eikä asiakkaiden pidä maksaa etukäteen maksetusta matkasta uudelleen hotellille.

Matkanjärjestäjä Deturin asiakkaat ovat joutuneet hankaliin tilanteisiin matkakohteissa.

IS:n torstaina haastattelemien matkailijoiden mukaan monissa hotelleissa oli kerrottu asiakkaille, ettei Detur ole maksanut majoituksista ja vaadittu asiakkaita maksamaan itse majoituksistaan. Näin siitä huolimatta, että asiakkaat ovat jo maksaneet matkansa Deturille.

Osalle asiakkaista oli näytetty faksi, jossa kerrotaan Deturin myynnistä suuremmalle yhtiölle.

– Detur on myyty suuremmalle yhtiölle. Kaikki rahansiirrot on jäädytetty. Sinun pitää maksaa hotellista ja ottaa kuitti, jonka lähetät asiakaspalveluumme. Kun uusi omistaja on päässyt käsiksi rahansiirtoihin, maksusi hyvitetään, faksissa todetaan englanniksi.

Ilta-Sanomat ei saanut keskiviikon ja torstain aikana Deturin edustajaa kommentoimaan tilannetta.

Yhtiö lähetti lopulta kommenttinsa sähköpostitse viime yönä. Ensimmäiseksi yhtiö korostaa viestissään, että joillekin matkustajille jaettu faksi ei ole yhtiön itsensä lähettämä.

Deturin mukaan faksin voi päätellä väärennökseksi siitä, että faksi on vanha viestintätapa, jota Detur ei käytä. Toisekseen aidossa faksissa olisi automaattisesti numero, josta faksi on lähetetty ja lähettämisaika.

Deturin mukaan yhtiö on maksanut etukäteen hotelleille asiakkaiden yöpymisistä, eikä asiakkaiden pidä maksaa hotellille etukäteen maksetusta matkasta.

– Hotelleilla ei ole laillista eikä moraalista oikeutta vaatia maksua asiakkailta.

– Tämä on selvästikin huijaus, ja Turkin viranomaiset ja Detur tutkivat asiaa selvittääkseen sen lähteen.

Ilta-Sanomien haastattelemien matkailijoiden mukaan Deturin suomalaisasiakkailla on ollut ongelmia Turkin Alanyan lisäksi myös ainakin Kreetalla ja Rodoksella.

Lue lisää: Suomalaiset ryntäsivät joukolla ulos hotellista, osa pelkää joutuvansa kadulle – Deturin kaaos paisuu

Deturin mukaan viime vuodet ovat olleet myrskyisiä ja haasteet suurempia kuin yleensä matkailualalla. Ensin pandemia iski pahasti alaan, ja sen jälkeen palvelujen uudelleen käynnistäminen on ollut paikoin haastavaa, Detur sanoo viestissään viitaten muun muassa lentoasemien ja lentoyhtiöiden lakkoihin.

Oman lisänsä on tuonut myös Ukrainan sodan aiheuttamat inflaation kiihtyminen, valuuttakurssien heikentyminen ja energiahintojen nousu.

Deturin mukaan tilanne vaatii nyt yhtiöltä uutta alkua ja pääomaa, jotta toiminta saadaan terveelle pohjalle. Tämä tarkoittaa muutoksia organisaation, ja uudelleenjärjestelyn ajaksi toiminta keskeytetään väliaikaisesti. Loppuvuoden tilauslennot perutaan.

Detur kertoo aikovansa kertoa lisätietoja prosessin etenemisestä niin pian kuin mahdollista.