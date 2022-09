Sähköyhtiön konkurssi veti maton tuulitunnelifirman alta: ”En tiedä yhtään, millainen sähkölasku tulee”

Sähköyhtiö Karhu Voiman konkurssi ajoi nuoren yrityksen vaikeuksiin. Aeronautica Arenan toimitusjohtaja Aapo Korjula kertoo, että se tuo heille hirvittäviä haasteita.

Aeronautica Arenan sähkölasku on jo aiemmin ollut suurin kuluerä henkilöstökulujen jälkeen.

Pyhtääläisen tapahtumakeskus Aeronautica Arenan toimitusjohtaja Aapo Korjula lähti perjantaina matkalle. Palattuaan tiistaiyönä hänelle selvisi, että yrityksellä ei ollut enää sähkön myyjää, koska sähkönmyynti- ja palveluyhtiö Karhu Voima oli mennyt konkurssiin.

– Tämä aiheuttaa hirvittäviä haasteita, ylimääräistä työtä ja riskejä. On vielä epävarmaa, miten tästä jatkamme, Korjula sanoo.

Sähköt eivät onneksi katkenneet saman tien, mutta tiistaina sähkön myynti siirtyi Kymenlaakson sähköverkkoyhtiölle. Aeronautica Arenalla ei Korjulan mukaan ole minkäänlaista tietoa siitä, mitä sähkö maksaa nyt.

– En yhtään tiedä, millainen lasku sieltä tulee.

Viime päivät Korjula on yrittänyt selvittää, mistä ja mihin hintaan yhtiö saa uuden sopimuksen. Hän keskustellut myös Karhu Voiman omistajan KSS Energian kanssa asiasta. Korjulan mukaan sieltä on tarjottu vain pörssisähköä marginaalilla, joka on merkittävästi kovempi kuin muilla yhtiöillä.

” Tästä tulee useamman ihmisen palkkakulujen verran kustannuksia.

Yrityksellä on tuulitunneli, sisäsurffausta, saunatilat ja ravintola. Se mainostaa verkkosivuillaan muun muassa helikopterilentoja, elämyspaketteja ja ryhmäaktiviteetteja.

Korjula kertoo, että heillä on iso kiinteistö ja paljon energiaa kuluttavia laitteita. Henkilöstökulujen jälkeen sähkö on suurin menoerä. Tähän asti sen osuus kuluista on ollut noin neljännes.

– Riskinä on, että lasku vähintään tuplaantuu. Tästä tulee useamman ihmisen palkkakulujen verran kustannuksia.

Aeronautican Karhu Voiman kanssa tekemän sähkösopimuksen piti jatkua ensi elokuuhun eli yritys olisi saattanut säästyä kovimmilta sähkön hintapiikeiltä.

Aeronautica Arenan kiinteistö vie paljon sähköä.

Viimeistään ensi viikolla Korjulan on määrä saada jonkinlainen uusi sopimus tehdyksi. On mahdollista, että ainakin aluksi yritys joutuu ottamaan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Pörssisähkö olisi kohtuuton.

– Emme voi sanoa asiakkaille, että kello 15–16 hinta on tämä ja kello 17–18 se on nelinkertainen, Korjula kuvaa.

Aeronautica Arena on nuori yritys. Se on kirjattu kaupparekisterin noin puolitoista vuotta sitten.

Asiakaspakettinsa yritys on hinnoitellut tekemänsä sähkösopimuksen perusteella. Se on pärjännyt hintakilpailussa ja saanut tuulitunneliinsa asiakkaita jopa muualta Euroopasta.

Sähkön hinnan nousua ei Korjulan mukaan voida siirtää jo tehtyihin sopimuksiin.

– Sellaista vaihtoehtoa emme ole edes uskaltaneet ajatella. Asiakkaiden pitää pystyä luottamaan meihin.

Yritys on kasvuhakuinen. Nyt sillä on 15 työntekijää, joista osa on osa-aikaisia. Uusien palkkaamista tilanne voi jarruttaa.

” Tämä on pienen mittakaavan Uniper.

Karhu Voima ei Korjulan mukaan mitenkään vihjannut ongelmiin. Ei edes sen varjolla, että se teki Aeronautican kanssa markkinointiyhteistyötä. Korjula kertoo kuulleensa vaikeuksista ensimmäisen kerran sattumalta radiosta. Konkurssi oli silti täysi yllätys.

Sähkösopimusta myytäessä Aeronautica Arenalle painotettiin, että Karhu Voima on turvallinen, koska se on osa isompaa luotettavaa konsernia. Karhu Voima kuuluu KSS Energia -konserniin, jonka omistaa Kouvolan kaupunki.

– Oli sattumaa, että sopimus tehtiin Karhu Voiman eikä KSS Energian kanssa.

Korjula pitää moraalittomana julkisesti omistetun yhtiön eli KSS Energian toimintaa. Hän kummastelee myös henkilökytköksiä. Esimerkiksi Karhu Voiman hallituksen puheenjohtaja on KSS Energian toimitusjohtaja.

– Tämä on pienen mittakaavan Uniper. Ei valtion tai kaupungin yhtiön tehtävä ole leikkiä liikemiestä ja kokeilla juttuja, Korjula sanoo.