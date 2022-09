Näitä omakotitaloja on nyt vaikeinta saada kaupaksi – välittäjä arvioi, miten sähkölämmitys voi näkyä hinnassa

Kiinteistövälittäjien arvion mukaan suurta sähkölämmitystalojen alea ei ole näkyvissä, mutta myyntiajat ovat pidentyneet ja kovimmat hintapyynnöt ovat maltillistuneet.

Tuleva talvi pelottaa montaa sähkölämmittäjää, varsinkin jos vanha sähkösopimus on menossa uusiksi.

Uuden sopimuksen myötä lämmityskulut voivat moninkertaistua.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan reilu puoli miljoonaa sähkölämmitteistä omakoti- ja paritaloa, kun omakotitaloja on yhteensä noin 1,2 miljoonaa.

Sähkö on näin edelleen suosituin lämmitysmuoto. Yhä harvemmassa uudessa talossa on kuitenkin suora sähkölämmitys.

Aiempaan suosioon on vaikuttanut se, että suoran sähkölämmitysjärjestelmän on voinut saada jo muutamalla tuhannella eurolla, kun taas esimerkiksi suosiotaan kasvattaneen maalämmön hinta on helposti parikymmentäkin tuhatta.

Monen sähkötalon omistajan mieleen on viime aikoina saattanut tulla asunnon myyminen. Niitä onkin runsaasti välittäjien ilmoituksissa. Mutta minkälainen mahtaa olla menekki?

Taloussanomat kertoi taannoin oululaisesta Minnasta, joka oli myynyt lähes 300 neliön omakotitaloaan viime tammikuusta lähtien. Suuresta pihasta, talon hyvästä kunnosta ja sijainnista huolimatta ei ostajaehdokkaita ollut kevään jälkeen käynyt. Kiinteistönvälittäjän mukaan syynä on juuri talon suuri sähkönkulutus.

Oulun asuntomarkkinoita vuosikymmeniä seuranneen Kotigallerian yrittäjän Esa Heikkilän mukaan omakotitalojen myyntiajat ovat pidentyneet, mutta tämä koskee myös muita kuin sähkölämmitteisiä taloja.

– Kautta linjan on rauhallisempaa, ja ihmiset ovat enemmän miettiväisellä kannalla, Heikkilä sanoo.

Hänen mukaansa kyse on kuitenkin enemmän paluusta normaaliin korona-ajan jälkeen. Korona lyhensi omakotitalojen myyntiaikoja selvästi.

Heikkilä arvioi, että ilmiö tulee vaikuttamaan eniten vanhojen sähkölämmitteisten talojen hintoihin, joihin voi tulla laskua.

– Seuraavat 2–3 kuukautta kertovat pitkälti sen, mihin asuntomarkkinoilla ollaan menossa. Asunnonvaihtotarve ei ole kadonnut mihinkään, mutta ihmiset harkitsevat nyt vähän tarkemmin.

Myös muut alueen välittäjät kertovat, että haasteellisimpia myytäviä ovat nyt vanhat omakotitalot, joissa on suora sähkölämmitys.

Pankkikonserni Nordea arvioi torstaina asuntomarkkinakatsauksessaan, että osa omakotitaloista menettää energiakriisin takia arvoaan.

Sijainnin lisäksi myös energiatehokkuus ja lämmitysmuoto vaikuttavat aiempaa enemmän asunnon hintaan.

Sähkön hinnan nousu painaa sähkölämmitteisten talojen hintaa nyt selvästi, kun lämmityskulut ovat karkaamassa käsistä, Nordea toteaa.

Ensi vuonna lämmityskulut tyypillisessä sähköllä lämpiävässä kotitaloudessa voivat ylittää Nordean mukaan vuoden 2021 summan jo reilulla kolmella tuhannella eurolla.

OP-Koti Pirkanmaan toimitusjohtaja Timo Voutilaisen mukaan arvio sähkölämmityksestä pitää ainakin osittain paikkansa.

Aikoinaan talokaupan avaintekijät olivat talon ”sijainti, sijainti ja sijainti”, muutama vuosi sitten ”sijainti, sijainti ja kunto” ja nyt ”sijainti, kunto ja energiaratkaisut”.

– Ostajat miettivät energiaratkaisuja ja sitä, minkä hintainen olisi taloon tehtävä energiaremontti. Monesti myös myyjät ovat selvittäneet sen kuluja, sanoo Voutilainen.

– Jos talossa on esimerkiksi maalämpö, se kyllä kiinnostaa sähkölämmitteistä enemmän.

Myös ilmalämpöpumput, varaavat takat ja aurinkopaneelit ovat plussaa, jos ne löytyvät talosta.

– Energiaremonttia tehdään kuitenkin harvoin juuri myyntiä varten.

Voutilaisen mukaan sähkölämmitteisten talojen myyjät pohtivat nyt, onko hintapyyntö tarpeeksi maltillinen. Tulevaisuudessa tämä voi johtaa hintojen loivaan laskuun. Tampereella sähkölämmitteisten talojen menekki ei ole kuitenkaan juuri laskenut.

– Asiasta keskustellaan erittäin paljon, mutta kyllä niistä kauppaa tehdään. Täytyy muistaa, että lämmitys on vain yksi ominaisuus talossa, Voutilainen.

– Talo on pitkän ajan sijoitus ja sähkömarkkinoiden tilanne voi muuttua. Sähkö on vain tässä hetkessä kallista, kuten öljykin.

Sähkölämmitteisiä taloja ei ole hänen mukaansa ole tullut Tampereen seudulla myyntiin juuri normaalia enempää.

Suomen Kiinteistövälittäjien liiton toimitusjohtaja Jussi Mannerberg toppuuttelee suurta sähkölämmitysalea odottavia.

– Sähkölämmityksen vaikutus talon hintaan on tällä hetkellä ehkä muutaman tuhannen euron luokkaa, ei kymmeniä tuhansia, Mannerberg sanoo.

Hän korostaa, että nyt on kyse yhden talven tai muutaman kuukauden tilanteesta sähkön hinnassa.

– Ennusteiden mukaan sähkön hinnan pitäisi laskea jo ensi keväänä. Talohan on vuosien tai kymmenien vuosien investointi.

Mannerberg muistuttaa, että myös muiden energiamuotojen kuin sähkön hinta on noussut. Tämä koskee esimerkiksi öljyä tai kaukolämpöä sekä myös pellettejä.

– Meillä on pellettilämmitteinen talo. Pelletit ovat loppu Suomesta, ja niiden hinta tuplaantui saman tien.

Sähkölämmittäjien ahdinkoon voi olla luvassa helpotusta. Nasdaq Commodities -pörssin futuurimarkkinoilla pohjoismaisen sähkön hintojen ennakoidaan laskevan ensi vuonna selvästi.

Toisella neljänneksellä systeemihinta laskee reiluun 130 euroon megawatilta, kun ensimmäisellä liikutaan vielä yli 400 eurossa. Tosin kyse on vain markkinoiden arviosta, joka voi muuttua hetkessä.