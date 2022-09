Yle: Karhu Voima asetettu konkurssiin – Kesko vastusti konkurssihakemusta

Kesko katsoi, että Karhu Voiman edellytykset konkurssille eivät täyty.

Kymenlaakson käräjäoikeus on asettanut sähkönmyyntiyhtiö Karhu Voiman konkurssiin. Karhu Voima jätti konkurssihakemuksen käräjäoikeuteen maanantaina.

Ylen mukaan kauppakonserni Kesko on vastustanut konkurssihakemusta. Se on katsonut, että Karhu Voiman edellytykset konkurssille eivät täyty. Kesko on oma-aloitteisesti ilmoittautunut velkojana kuultavaksi konkurssiasiassa.

Karhu Voimalla on varoja yli 7,7 miljoonaa euroa ja velkaa yhteensä non 8,5 miljoonaa euroa. Vain viisi prosenttia veloista kohdistuu muille kuin Karhu Voiman emoyhtiö KSS Energialle, Yle kirjoittaa.

Käräjäoikeus on kuitenkin todennut, että Karhu Voima on ilmoituksensa mukaan maksukyvytön ja katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta.

Sähkönmyyntiyhtiö Karhu Voima toimii Kymenlaaksossa. Se kuuluus KSS Energia-konserniin. Konkurssihakemuksen syynä oli yhtiön mukaan sähkön markkinahintojen nopea ja jyrkkä nousu, minkä vuoksi toiminnasta on tullut kannattamatonta ja käyttöpääoma on ehtynyt.