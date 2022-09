Nordea: Asuntolainan korko nousee valtaosalla yli kolmeen prosenttiin, vaikka euribor ei nousisi nykyisestä

Pankki povaa ankeutta asuntomarkkinoille tuottojen näkökulmasta.

Asuntoja on valmistunut vauhdilla satamaan Linnanfältin alueelle sekä Lonttistenkulmaan moottoritien varrelle Turussa.

Nordea-pankki ennustaa, että asuntojen hinnat laskevat 0–5 prosenttia seuraavan vuoden aikana. Asuntosijoittajien tuotot heikkenevät lähivuodet, kun energia kallistuu ja korot nousevat.

Asuntomarkkinoilla ollaan siirrytty ostajan markkinaan, jossa valinnanvaraa on aiempaa enemmän ja hinnoista neuvotellaan enemmän alas- kuin ylöspäin, Nordea totesi torstaina julkistamassaan asuntomarkkinakatsauksessa.

Asuntokauppaa hidastavat korkojen lisäksi inflaatio eli kuluttajahintojen nousu, kun kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot supistuvat. Toisaalta erittäin hyvä työllisyystilanne tukee asuntokysyntää edelleen tänä vuonna.

Yksiöissä hinnat ovat kääntyneet loivaan laskuun, kun taas omakotitaloissa hinnat nousivat alkuvuonna pari prosenttia vuodentakaisesta.

Suurimmista kaupungeista Helsingissä, Vantaalla ja Turussa osakeasuntojen hintojen nousu katkesi kokonaan tänä vuonna. Tampereella hinnat ovat nousseet edelleen neljä prosenttia ja Espoossa vajaat kaksi vuodentakaiseen verrattuna.

Myynnissä olevien asuntojen määrä kääntyi kasvuun pari vuoden laskujakson jälkeen. Asuntojen myyntiajat ovat hieman pidentyneet pääkaupunkiseudulla, mutta koko maan tasolla asunnot menevät edelleen kaupaksi nopeammin kuin aiempina vuosina.

Korot nousseet nopeasti

Korkojen nopea nousu kasvattaa asumisen rahoituskuluja. Asuntolainan tyypillinen viitekorko 12 kuukauden euribor on noussut jo 2,4 prosenttiin, kun vuoden alussa euriborit olivat vielä miinuksella.

Nordea ennustaa, että 12 kuukauden euribor-korko nousee 2,5 prosentin tuntumaan seuraavan puolen vuoden aikana, ja tämän jälkeen nousu pysähtyy.

Markkinoilla ennakoidaan 12 kuukauden euriborin nousevan kolmeen prosenttiin ensi vuonna, mutta korko-odotuksissa on suurta vaihtelua päivästä toiseen.

Korkojen pysyminen nykytasolla tarkoittaa, että suurimmalla osalla asuntovelallisista asuntolainan korko nousee yli kolmeen prosenttiin seuraavan vuoden aikana. Muutos on suuri aiempaan verrattuna, kun asuntolainasta on totuttu maksamaan pelkkää marginaalia, joka on keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Suomalaisista asuntolainoista 97 prosenttia on sidottu lyhyisiin vuoden tai alle vuoden viitekorkoihin. Noin 30 prosentilla asuntolainanottajista on korkokatto tai muu korkosuoja.

Lue lisää: Asuntolainojen viitekorot nousivat ”yllättävän nopeasti” – näin suureksi maksettava lainaerä voi kasvaa

Lue lisää: Nousu uhkaa taloyhtiöiden vastikkeita – ”Kannattaisi olla kiinnostunut”

Lue lisää: Otitko 150 000 euron asuntolainan? Varaudu tällaiseen lisälaskuun