Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto syöksi pörssit laskuun myös Aasiassa

Yhdysvaltojen keskuspankki on nostanut kolmesti peräkkäin korkoa 0,75 prosenttiyksiköllä – ja lisää on luvassa.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fedin koronnostosta alkanut pörssilasku on jatkunut Aasian markkinoilla. Wall Street sulkeutui aiemmin laskussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen keskuspankki Fed oli ilmoittanut nostavansa ohjauskorkoaan 0,75 prosenttiyksiköllä.

Aasiassa Tokion, Hongkongin, Soulin, Taipein ja Manilan yleisindeksit olivat kaikki yli prosentin laskussa ja suunta oli alaspäin myös Shanghaissa, Singaporessa ja Jakartassa.

Wall Streetillä teollisuusindeksi Dow Jones oli edellisiltana päättynyt 1,7 prosenttia miinukselle, kuten myös laaja-alainen S&P 500. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 1,8 prosentin laskussa pörssin sulkeutuessa.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell vakuutti koronnoston jälkeen, että keskuspankki on sitoutunut nostamaan korkoja ja pitämään ne korkealla siihen asti, kunnes inflaatio laskee. Powell tiedostaa, että inflaation laskeminen edellyttää hitaamman kasvun aikaa ja korkeampaa työttömyyttä. Hänen mukaansa inflaatio on saatava alas.

– Toivoisin, että olisi kivuton tapa tehdä se, mutta sellaista ei ole, Powell sanoi.

Powell sanoi lisäksi, että jatkuva korkea inflaatio olisi vielä tuskallisempaa ja erityisesti niille, jotka kestävät sitä vähiten.

Pääjohtajan kommentit tulkittiin merkkinä siitä, että luvassa on uusi 75 korkopisteen eli 0,75 prosenttiyksikön korotus marraskuussa.

Fed on nostanut nyt kolmesti peräkkäin korkoa 0,75 prosenttiyksiköllä ja yhteensä se on nostanut korkoa viidesti kuluvan vuoden aikana. Korkohaarukka on nyt 3,00–3,25 prosenttia ja se on korkeimmillaan vuoden 2008 tammikuun jälkeen. Wall Streetin pörssikurssien ohella koronnosto näkyi dollarin kurssissa, joka nousi euroon nähden korkeimmalle tasolleen lähes 20 vuoteen. Edellisen kerran dollari on ollut yhtä vahva lokakuussa 2002.

Korkopäätös näkyi myös öljyn hinnassa, joka oli vahvistunut presidentti Vladimir Putinin julistettua Venäjälle osittaisen liikekannallepanon. Fedin koronnosto painoi öljyn hintaa taas alas, kun markkinoilla ennakoitiin maailmantalouden vauhdin hiipuvan korkeiden korkojen seurauksena.