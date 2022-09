Matkailijat kertovat Ilta-Sanomille, että heitä on pyydetty maksamaan hotellistaan toiseen kertaan, vaikka majoitus on ollut jo kertaalleen ostettu matkatoimistolta.

Suomalaisturistien huoneiden oviin ilmestyi lappuja, joiden mukaan majoitusta ei ole maksettu. Myöhemmin he saivat tulostetun viestin, jossa kerrottiin Deturin olevan myyty.

Joukko suomalaisturisteja on epätietoisuuden vallassa Turkissa. Suomalaisasiakkaiden huoneiden oviin on yhteydenottajien mukaan jätetty lappuja, joiden mukaan Detur ei ole maksanut majoituksesta hotelleille.

Lisäksi suomalaisille on heidän mukaansa jaettu tulostettuja fakseja, joissa kerrotaan, että matkayhtiö on myyty ja rahansiirrot siksi keskeytetty.

Mörssärit-ystäväporukkansa kanssa Turkin Alanyassa oleva Jenni Katajisto kertoi Ilta-Sanomille keskiviikkona, että he saivat illalla tiedon, jonka mukaan matkatoimisto olisi myyty ja heidän pitäisi maksaa sen vuoksi majoituksesta uudestaan.

Matkaajille kirjallisena jaettujen ohjeiden mukaan matkaajat voivat hakea korvauksia vakuutusyhtiöiltään.

Deturilta he eivät ole Katajiston mukaan saaneet puhelimitse kiinni ketään vastaamaan kysymyksiin.

– Kukaan ei vastaa, Katajisto sanoi keskiviikkoiltana.

Katajisto saapui Alanyaan Mörssärit-ystäväporukkansa kanssa tiistain vastaisena yönä. Kun he saapuivat hotellille, heille kerrottiin, että hotelli onkin varattu täyteen.

Majoitus kuitenkin järjestyi, kun ryhmä siirrettiin toiseen hotelliin. Keskiviikkona ystävykset viettivät päivän rannalla ja kun he palasivat hotellille, huoneen ovessa oli lappu, jonka mukaan Detur ei ole maksanut majoituksista.

Katajistolle kerrottiin hotellin vastaanotosta, että tilanne on sama 65–70 suomalaisasiakkaalla. Sama ongelma on myös monista muista maista tulleilla matkailijoilla, ja asiasta on kerrottu ainakin tanskalaislehti Extrabladetissa.

Ilta-Sanomat tavoitti torstaina aamulla Deturin toimitusjohtajan Mehmet Ahishalin, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa, vaan pyysi ohjaamaan kysymykset sähköpostitse yhtiön viestintään.

Kun Katajiston ystäväporukka laittoi Deturille viestin, että eivät ole aikeissa maksaa toista kertaa majoituksesta, Deturilta vastattiin hänen mukaansa, että yritys on myyty ”isommalle yritykselle”.

Myöhemmin he saivat myös Deturin oppailta tulostetun faksin, jossa kerrotaan niin ikään, että Detur on myyty ja siksi rahansiirrot on keskeytetty.

– Detur on myyty suuremmalle yhtiölle. Kaikki rahansiirrot on jäädytetty. Sinun pitää maksaa hotellista ja ottaa kuitti, jonka lähetät asiakaspalveluumme. Kun uusi omistaja on päässyt käsiksi rahansiirtoihin, maksusi hyvitetään, faksissa sanotaan.

Keskiviikkona Deturilta kerrottiin suomalaisille, että heidän pitää hakea korvaukset matkavakuutuksesta.

Asiakkaille kerrottiin keskiviikkoiltana, että paluulennot Suomeen lähtevät sovitusti.