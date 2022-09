Saksan talousministeri Robert Habeck sanoo, että kaasun kuluttajahinta nousee Uniperin kansallistamisesta huolimatta.

Saksan talousministeri Robert Habeck arvioi, että Saksa on hallinnut Uniper-asiaa kaiken kaikkiaan hyvin, mutta yhtiön tilanne on silti vaikeutunut.

Fortum kertoi keskiviikkona irtautuvansa Uniperista. Myynnin jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.

Habeck korosti tiedotustilaisuudessa, että käytännössä koko Uniper siirtyy Saksan valtiolle.

– Sijoitamme Uniperin osakkeisiin 8 miljardia euroa ja käytännössä ostamme Fortumin ulos. Haluan sanoa tämän vielä uudelleen: Fortum menettää koko osakesijoituksensa tämän lopputuloksena.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Habeck kertoi toimittajille, että Uniperiin ei aiota käyttää heinäkuista kahdeksaa miljardia enempää Saksan valtion budjettivaroja.

Saksalaiset sen sijaan joutuvat aiemman suunnitelman mukaisesti maksamaan kaasustaan korotettuja hintoja. Muutoksen tulee voimaan lokakuun alussa. Silti Saksa aikoo Habeckin mukaan loppuvuonna analysoida, onko hintojen nosto lain mukaista.

Lisähinta on tarkoitus käyttää maakaasun hankintaan. Kun kaasun tuonti Venäjältä on lakannut, siitä on pulaa ja Saksan on maksettava muista lähteistä ostamansa kaasusta aiempaa enemmän.

