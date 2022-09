Analyytikko: Fortum saanut Uniperilta enemmän rahaa osinkoina kuin Saksan valtio nyt maksaa osakkeista

OP:n Henri Parkkisen mukaan Fortumin julkistama Uniper-ratkaisu sisältää useita myönteisiä seikkoja.

Energiayhtiö Fortum kertoi tänä aamuna päässeensä ratkaisuun tytäryhtiönsä Uniperin kohtalosta neuvotteluissa Saksan hallituksen kanssa.

Saksan valtio hankkii kaikki Fortumin Uniper-osakkeet 1,70 eurolla kappaleelta, mikä tekee yhteensä 500 miljoonaa euroa.

Lisäksi Fortum saa takaisin Uniperille neljän miljardin euron osakaslainan, ja vapautuu vuoden alussa antamastaan neljän miljardin euron takauksesta.

OP:n analyytikon Henri Parkkisen mukaan ratkaisu oli vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen hyvä.

– Fortum saa nyt takaisin neljä plus neljä miljardia euroa. Lisäksi Fortumilla on etuosto-oikeus Ruotsin ydinvoima- ja vesivoimaomistuksiin. Varsinkin vesivoimakapasiteetti on äärimmäisen kilpailukykyistä, Parkkinen sanoo.

Myös markkinoilla Fortumin ratkaisua tervehdittiin reilun 15 prosentin kurssinousulla Helsingin pörssin avauduttua.

Saksa merkitsee Uniperin uusia osakkeita kahdeksalla miljardilla eurolla. Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.

Uniperin irrottamisesta syntyvä tappio pienentää Fortumin omaa pääomaa, mutta yhtiön mukaan lisärahoitukselle ei ole nyt tarvetta.

Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin heinä-syyskuun tuloksesta lähtien, millä tulee olemaan myönteinen vaikutus konsernin omaan pääomaan.

Tämä tarkoittaa, ettei myöskään reilu puolet Fortumista omistavan Suomen valtion ole tarvetta pääomittaa Fortumia.

– Fortumin tämän vuoden tulos tulee näyttämään huonolta, mutta se ei ole se, johon nyt fokusoidaan, Parkkinen sanoo.

Hänen mukaansa Fortum palaa nyt pohjoismaiseen energiantuotantoon, jossa yhtiö on ollut aina vahva.

Fortum on maksanut Uniperin osakkeista yhteensä noin seitsemän miljardia euroa. Fortumin menetyksen suuruudeksi ei voida suoraan laskea nyt saatu 0,5 miljardin euron kauppahinta mukaan lukien 6,5 miljardia, sillä Fortum on ehtinyt saada Uniperista takaisin osinkoja.

– Vuosien varrella Uniperilta kertyneistä osingoista tulee suurempi summa kuin nyt Uniper-osakkeista saatu 500 miljoonaa euroa.

Fortum joutuu kirjaamaan Uniper-tappiot tulokseensa, mutta Parkkinen korostaa, ettei niillä ole kassavirtavaikutusta. Osingot maksetaan kassavaroista.

Fortumin osinko näyttää kuitenkin tämän vuoden osalta epävarmalta.

– Kannattaa olla suhteellisen maltillinen kuluvan vuoden osingon osalta. Se mitä tapahtuu vuosien 2023 ja 2024 osalta onkin aivan toinen juttu, Parkkinen sanoo.

Lue lisää: Fortum myy koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle 500 miljoonalla eurolla

Lue lisää: Fortumin osake hyppäsi rajusti Uniper-ilmoituksen jälkeen