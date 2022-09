Fortum myy koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle 500 miljoonalla eurolla

Uuden sopimuksen myötä Fortum saa takaisin Uniperille myöntämänsä 8 miljardin euron rahoituksen.

Energiayhtiö Fortum ilmoittaa myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Syynä Uniperin taloudellisen tilanteen nopea heikkeneminen. Uniperin kaasuliiketoimintaan liittyvät tappiot ovat nyt jo lähes 8,5 miljardia euroa.

Fortum, Saksan hallitus ja Uniper allekirjoittivat uuden periaatesopimuksen pitkäaikaisesta ratkaisusta. Sen mukaisesti Saksan valtio ottaa Uniperin haltuunsa taatakseen energian toimitusvarmuuden Saksassa.

Sopimuksen tultua voimaan Fortum myy keskittyy ydinliiketoimintaansa eli energiatuotantoon Pohjoismaissa. Nyt solmittu sopimus korvaa osapuolten heinäkuussa allekirjoittaman alkuperäisen Uniperin vakautussopimuksen.

– Tilanne sekä Euroopan energiamarkkinoilla, että Uniperissa on vakava. Uniperin myynti on oikea ratkaisu ei vain Uniperille vaan myös Fortumille. Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaasun rooli Euroopassa on muuttunut peruuttamattomasti ja sen mukana myös voimakkaasti kaasuun nojaavan liiketoimintamallin tulevaisuuden näkymät. Tässä tilanteessa pohja Fortumin ja Uniperin yhdistymiseltä putosi pois, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo tiedotteessa.

Nyt solmitun sopimuksen mukaisesti Uniper laskee liikkeelle 4,7 miljardia uutta osaketta, jotka Saksan valtio merkitsee 1,70 euron nimellisarvolla osakkeelta. Lisäksi Saksan valtion omistama KfW-pankki antaa Uniperille tarvittaessa lisälainaa kunnes 8 miljardin euron osakepääoman korotus on toteutettu.

Osakepääoman korotuksen yhteydessä Saksan valtio ostaa kaikki Fortumin omistuksessa olevat osakkeet 0,5 miljardilla eurolla eli 1,7 eurolla osakkeelta. Fortumilla on yhteensä noin 293 miljoonaa Uniperin osaketta.

Osakepääoman korotuksen ja osakekaupan jälkeen Saksan valtio omistaa Uniperista noin 98,5 prosenttia.

Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä 4 miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Fortumin 4 miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

Fortumin mukaan järjestely edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä ja Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen. Tällä hetkellä järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Fortum kertoo, että sopimuksen tultua voimaan se keskittyy yhtiön ydinliiketoimintaan, puhtaaseen energiatuotantoon Pohjoismaissa. Uniperin tiedotteen mukaan sopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaan Fortumilla on etuosto-oikeus, jos Uniper aikoo tulevaisuudessa myydä vesi- tai ydinvoimaliiketoimintojaan Ruotsissa. Etuosto-oikeus on voimassa vuoteen 2026 saakka.

Järjestelyn ehtojen perusteella Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin kuluvan vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien, millä tulee olemaan positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan.