Hotellimiljardöörin työntekijä soitti Titanicin tunnusbiisin juuri oikealla hetkellä – ”En unohda sitä koskaan!”

Norjalaismiljardööri Petter Stordalenin yhtiöiden pandemiavuodet olivat taivallusta kriisistä toiseen, mutta hän uskoo yrityskulttuurin pelastaneen bisneksen.

Norjalainen matkailualan suursijoittaja ja yrittäjä Petter Stordalen kertasi piinallisia pandemiavuosia Nordic Business Forumissa Helsingissä tiistai-iltana.

Hän kertoi yrityksensä juhlistaneen historiansa parasta vuotta tammikuussa 2020 isoilla bileillä. Kaikki näytti silloin hyvältä.

– Minulla oli 205 hotellia, yli 17 000 työntekijää, 36 000 huonetta, ja tiedättekö mitä? Minulla oli 14 hotellia ja 7000 huonetta rakenteilla! Tammikuussa 2020!

Stordalen nauratti yleisöä myös huomauttamalla, että hän teki vuonna 2019 kaksi merkittävää investointia.

– Ostin Kämp Groupin.

– Tiedän, miksi nauratte. Ajattelette, että se oli pahin mahdollinen ajoitus. Ei, ei. Tekisin sen diilin edelleen, mutta en ehkä maksaisi niin paljon.

Stordalen pitää edelleen kiinni siitä, että Kämpin osto oli mahdollisuus, joka tulee kerran elämässä.

Mutta oli Stordalen tehnyt toisenkin ostoksen, joka sekin linkittyy osin Suomeen.

– Onnekseni olin ostanut sijoittajaryhmän kanssa myös konkurssin partaalla olleen Ving Groupin, Pohjoismaiden johtavan matkanjärjestäjän, Stordalen hihkaisi.

Ving Groupiin kuuluvat Ving, Spies sekä Suomessa toimiva Tjäreborg. Eivätkä ostokset tähän päättyneet.

– Minulla oli jo hotelleja, matkanjärjestäjä, lentokoneita, ja ainoa asia, joka minulta vielä puuttui tammikuussa 2020 oli risteilyfirma!

Stordalen osti Hurtigruten-risteilyjä tekevän yhtiön.

24. helmikuuta 2020 Stordalen kertoo menneensä tapaamaan pankkien edustajia. Nämä olivat kyselleet, tarvitseeko Stordalen uutta lainaa.

– Sanoin, että en. Kaikki on hyvin. Seuraavana päivänä tuli epämukava tunne mahanpohjaan. Olin lukenut jostain viruksesta Wuhanissa.

Stordalen janosi tietoa siitä, mikä on oikeasti tilanne. Hän arvioi, että paras lähde olisi Maailman terveysjärjestön WHO:n erityisedustaja David Nabarro, mutta tälle ei noin vain soitettaisi.

Stordalenin ex-vaimo sai kuitenkin yhteyden Nabarroon. Vastaus oli niin selvä kuin alan ammattilaisen vastaus voi olla: virus hyvin todennäköisesti lähtee leviämään ja voi muuttua pandemiaksi, ja Kiinan tyylisiä sulkuja voisi olla edessä myös Pohjoismaissa.

Stordalen kertoi alkaneensa heti toimia faktojen pohjalta, vaikka monet alkuun epäilivät tämän panikoivan.

Stordalen ja yrityksen johtajat keskustelivat varhaisessa vaiheessa ammattiliittojen kanssa ja neuvottelivat pankkien kanssa.

– Olimme brutaalin rehellisiä, ja se oli tuskallista.

Stordalen kertoo myyneensä kriisin takia osakkeitaan ja muuta omaisuuttaan. Hän kertoo hävinneensä 300–400 miljoonaa euroa, mutta hän ei omien sanojensa mukaan siitä välitä.

Tilanne helpotti viime vuoden jälkipuoliskolla, ja loka–marraskuussa alkoi jo näyttää hyvältä. Kesken joulujuhlien suunnittelun hallitus määräsi kuitenkin uuden sulun omikron-muunnoksen takia.

Pahempaa oli silti luvassa: joulukuussa hakkerit kaatoivat Nordic Choice Hotels -ketjun tietojärjestelmät.

– Meillä oli 24 000 ihmistä yöpymässä hotelleissamme. Emme tienneet heidän nimiään, emmekä sitä, aikovatko he yöpyä useampia öitä tai olivatko he maksaneet yöpymisensä. Tiesimme, että jos he poistuvat huoneistaan, avain ei enää toimi.

Seuraavaksi yöksi oli tulossa toiset 24 000–25 000 yöpyjää, eivätkä heidänkään nimensä olleet tiedossa.

– Useimmat asiantuntijat sanoivat meille, että teidän pitää sulkea hotellit vähintään kahdeksi viikoksi, koska te ette voi ottaa edes maksuja vastaan.

Stordalenin mukaan sellainen ei kuitenkaan kuulu yrityksen kulttuuriin.

– Emme sulje hotelleja, me avaamme niitä. Emme torju vieraita, vaan otamme heitä vastaan. Ja olimme helvetin kyllästyneitä sulkemaan hotelleja.

Yrityksessä käärittiin hihat, ja hoidettiin asiat ilman tietojärjestelmiä kunnes ne saatiin jälleen toimimaan, Stordalen kertoi. Aikaa ei ollut minkään ohjeistusten laatimiseen.

Stordalen näytti kuvan, jossa työntekijä on kirjoittanut taululle huoneiden numeroita ja niiden viereen asukkaan nimen tai sen, ovatko tyhjät huoneet siivottuja vai siivoamatta. Jopa Google oli kehunut yhtiön it-osastoa ennennäkemättömän nopeasta toiminnasta.

– Mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman yrityskulttuuria.

Lopuksi Stordalen havainnollisti yrityksen kulttuuria pienellä, mutta itselleen merkityksellisellä tapauksella.

Yhden lockdownin aikana Norjassa sai Stordalenin mukaan mennä työpaikalle vain yhteiskunnan kannalta kriittisissä töissä olleet. Stordalenin yhtiön pääkonttorilla olivat Stordalenin lisäksi vain toimitusjohtaja ja talousjohtaja – sekä vastaanoton Vibeke.

Vibeke oli Stordalenin mukaan vaatinut päästä työpaikalle, koska tämä piti omaa työtään kriittisenä: noina aikoina kun oli esimerkiksi vaikea saada ruokaa.

Eräänä harmaana päivänä Stordalen käveli työpaikan ovista sisään väsyneenä: edellisenä päivänä hän oli ollut tv-haastattelussa, eikä ollut nukkunut eikä syönyt.

– Vibeke toivotti tervetulleeksi ja kannusti. Hän päätti soittaa minulle laulun. Arvaatteko minkä? Se kertoo kaiken, se kertoo kulttuurista, kun vastaanoton ihminen voi soittaa sen laulun sellaisena päivänä ja sellaisena aikana. Sitä ei voisi tehdä, jos ei tuntisi olevasi turvassa ja kokisi saavansa olla oma itsensä, tuoda omanlaistaan huumoria. En unohda sitä koskaan!

Vibeke oli soittanut Titanic-elokuvan tunnusmusiikin My heart will go on.