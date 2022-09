Professori arvioi Uniper-sopua pelättyä paremmaksi: ”Tässä tilanteessa on parasta ottaa mitä saa ja juosta karkuun”

Aalto-yliopiston professori Peter Lund sanoo, että Uniperista kannattaa päästä eroon, vaikka tekisikin tappiota. Nyt tappiot voivat jäädä huomattavasti pienemmiksi kuin pahimmillaan pelättiin.

Fortumin saksalaisen tytäryhtiö Uniperin kansallistaminen Saksassa vaikuttaa hetki hetkeltä todennäköisemmältä. Iltapäivällä Helsingin pörssi keskeytti kaupankäynnin Fortumin osakkeilla, kun tietoja Saksan pelastuspaketista alkoi vuotaa kansainvälisiin tiedotusvälineisiin.

Viiden jälkeen myös Fortum kertoi tiedotteessa, että Uniper-neuvottelut ovat loppusuoralla ja niissä on pöydällä Fortumin myöntämän kahdeksan miljardin rahoituksen palauttaminen.

Fortumin kannalta voi pitää hyvänä lopputuloksena, jos yhtiö saa takaisin yli puolet Uniperiin sijoittamastaan rahasta, sanoo Aalto-yliopiston energiakysymyksiin erikoistunut professori Peter Lund. Viikko sitten Lund sanoi Taloussanomille, että Fortumin pitäisi päästä irtoamaan Uniperista tavalla tai toisella.

– Tässä tilanteessa on parasta ottaa mitä saa ja juosta karkuun, hän sanoi tiistaina.

Lund kommentoi asiaa Taloussanomille viiden jälkeen tiistaina. Lopullisesta sopimuksesta ei ollut tietoa jutun kirjoittamishetkellä.

Lund sanoo, että suomalaisten kannalta on hienoa, jos Fortum saa takaisin kahdeksan miljardin rahoituksen, jonka se myönsi Uniperille alkuvuonna. Hän tosin korostaa, että kaikkea Uniperiin sijoitettua rahaa Fortum ei välttämättä saa takaisin. Fortum maksoi Uniperin osake-enemmistöstä yhteensä noin seitsemän miljardia euroa.

– Niitä Fortum ei välttämättä saa takaisin.

Hänen mielestään Uniperista kannattaa irrottautua vaikka tekisikin tappiota.

– Joskus menee rahaa, että saa exitin aikaan ja että päästään tekemään järkevää ja tervettä liiketoimintaa.

Tammikuussa Fortum rahoitti Uniperia kahdeksalla miljardilla eurolla. Fortumin myöntämä rahoitusjärjestely koostuu osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Fortumin mukaan kyse on varotoimesta, jolla Uniper varautuu heilunnan jatkumiseen hyödykemarkkinoilla ja merkittävään hintojen nousuun.

– Jos ja kun Uniper kansallistetaan, on reilua, että kahdeksan miljardia hyvitetään takaisin. Mielestäni ei ole Fortumin eikä Suomen tehtävä tukea Saksan energiapolitiikkaa, Lund sanoo.

Suomen omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi tiedotusvälineille Brysselissä aiemmin tiistaina, ettei valtio-omistaja hyväksyisi Uniperin kansallistamista Saksassa ilman kompensaatiota. Valtio on Fortumin enemmistöomistaja.

Lund pitää merkittävänä, jos edes osa Fortumin Uniper-rahoista saataisiin takaisin. Vaihtoehto olisi koko 15 miljardin menettäminen.

– Kahdeksan miljardia, joka vaikuttaisi olevan pelastumassa, antaisi Fortumille mahdollisuuden uudistua siihen suuntaan, johon se oli menossa ennen Uniperia, sanoo Lund.

– Se mahdollistaa sen, että Fortumista voi tulla tulevaisuuden energiayhtiö.

Jos Fortum ei saa takaisin edes kahdeksaa miljardia, vaan menettäisi kaikki 15 miljardia, energiayhtiö joutuisi ”rämpimään”: se ei pystyisi maksamaan osinkoja tai investoimaan. Se olisi jumissa vanhoissa voimalaitoksissaan.

– Se olisi kova isku.

Myös Suomelle kahdeksan miljardin menettäminen olisi kova isku, sillä Fortum maksaa vuodessa satoja miljoonia osinkoa valtiolle.

– Puhutaan isosta rahasta valtion kannalta, meidän jokaisen kannalta.

Tärkeintä on hänen mielestään silti, että Uniperista –”myrkkypilleristä” – päästään eroon.

Lund sanoo, että Uniperin kansallistaminen on myös Saksan valtiolle paras vaihtoehto. Vaikka Uniper tekisi jatkossakin tappiota, Saksa pystyisi omalla kassallaan kantamaan tappiot.

– Uniperin kyky toimia vapailla markkinoilla on niin heikko, että se on järkevin ratkaisu. Saksassa puolet asunnoista lämpenee kaasulla, niin sitä kautta valtion on pakko pelastaa.

Uutistoimisto Bloombergin tietojen mukaan Saksa harkitsee myös kahden muun kaasuyhtiön kansallistamista.

Kesällä vastaavaa nähtiin Ranskassa, kun valtio kansallisti energiayhtiön EDF:n.

Jos Fortum todella saa kahdeksan miljardin euron Uniper-rahoituksensa takaisin, Suomen neuvotteluasema oli paljon tiukempi kuin heinäkuussa, Lund sanoo.

– Jolloin Suomea kyllä vietiin.

– Nyt olemme aivan toisella tasolla neuvottelussa.

Heinäkuussa Fortumin toiveena oli, että Uniper pilkottaisiin osiin siten, että Fortum voisi saada muun muassa Uniperin vesivoimalaitoksia Ruotsissa. Lundin mukaan on vaikeaa spekuloida tulevalla, mutta hän pitää mahdollisena, että Uniperin omistuksia pilkotaan myöhemmin, koska saksalaisille vesivoimalaitoksilla ei ole suurta merkitystä vaan Saksaa kiinnostaa kansallinen energiapolitiikka.

– Olisi Fortumin strategian mukaista saada nimenomaan Ruotsin vesivoimalaitoksia ja ydinvoimalaitoksia.

Ruotsin lisäksi Uniperilla on omistuksia muun muassa Venäjällä ja Hollannissa.