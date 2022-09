Yle ja AL: Iäkkäitä saatu ostamaan ylihintaisia lämmityslaitteita

Eri puolilta Suomea kerrotaan harhaanjohtavasta kotimyynnistä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut kahden viime vuoden aikana lukuisia valituksia Kotisolin epäasiallisista paneelikaupoista, kertoo Svenska Yle.

Kotisol kauppaa aurinkopaneeleita, ja Ylen mukaan useat ikäihmiset ovat sopineet paneelien asentamisesta Kotisolin kanssa lähes kymmenen kertaa kalliimmalla kuin on paneelien kauppahinta.

Ylen esimerkkitapauksessa Kotisolin myyjät solmivat kaupat huonokuntoisessa synnyinkodissaan asuvan 83-vuotiaan kanssa kuudesta, teholtaan 360 watin paneelista ja invertteristä yli 25 000 euron hinnalla. Ylen mukaan laitteiden hinta verkkokaupassa on 3 000 euroa.

Aamulehti taas kertoo tapauksesta, jossa Energiaykkönen-niminen yritys on myynyt muistisairaalle pariskunnalle kotimyyntinä vesi-ilmalämpöpumpun. Kauppasopimuksessa laitteiston hinnaksi on ilmoitettu 16 500 euroa, joka rahoitussopimuksessa on kasvanut 25 000 euroon.

Pariskunnan pojan mukaan hänen vanhempansa olivat jo kaupantekohetkellä oikeustoimikelvottomia eivätkä he edes ymmärrä, mitä ovat ostaneet. Kallis laitteisto seisoo tyhjän panttina, kun talon lämmittäminen jatkuu öljypolttimella ja puukattilalla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntija Saija Kivimäki muistuttaa Aamulehdessä, että myyjälle saa aina sanoa tiukasti ei eikä ketään tarvitse päästää sisään kotiinsa.

Erityisen tärkeää on, ettei koskaan allekirjoita mitään jos ei varmasti ymmärrä sopimuksen koko sisältöä.