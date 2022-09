Yhdenlaisessa perheessä ostovoima heikkenee ensi vuonna – muilla kääntyy kasvuun

Suomalaisten ostovoima heikkenee tänä vuonna. Labore ennakoi raportissaan, että asuntovelkaisella toimihenkilöperheellä se kohenee vasta vuonna 2024.

Kiivas inflaatio painaa suomalaisten taloutta. Labore on selvittänyt tilannetta seitsemän kuvitteellisen esimerkkiperheen avulla. Keskiviikkona julkaistusta raportista ilmenee, että kaikkien ostovoima heikkenee tänä vuonna.

Esimerkkiperheet -raportti liittyy Laboren syksyn talousennusteeseen. Siinä seurataan perheiden tulojen, verojen ja veronluontoisten maksujen sekä ostovoiman kehitystä. Käytettävissä olevat tulot ja perhekohtaisten kulutuskorien hintakehitykset määräävät ostovoiman.

Kaikilla muilla paitsi insinöörin ja sairaanhoitajan toimihenkilöperheellä ostovoima kääntyy kasvuun ensi vuonna. Kaksilapsisen toimihenkilöperheen tilannetta heikentää asuntolaina. Sen korkojen kasvu ja verovähennysoikeuden poistuminen vähentävät perheen käytettävissä olevia tuloja merkittävästi.

Parhaiten kehittyy hyvätuloisen parin ostovoima. Kyseiset ekonomi ja oikeustieteilijä asuvat velattomassa asunnossa eikä heillä ole lapsia.

Eläkeläispari asuu myös velattomassa omistusasunnossa, mutta heidän ostovoimansa alenee tänä vuonna vertailun eniten eli lähes neljä prosenttia. Heidän talouttaan painaa asumiskulujen rivakka kasvu muiden kuluttajahintojen nousun lisäksi.

Parin ostovoima tilanne kohenee kuitenkin ensi vuonna selvästi, kun työeläkeindeksi nousee tavanomaista enemmän ja asumiskulujen kasvu hidastuu.

Työntekijäperheellä ostovoima laskee tänä vuonna vähemmän kuin hyvätuloisella perheellä tai toimihenkilöperheellä. Ero tulee etenkin asumiskuluista, sillä tänä vuonna omistusasuminen kallistuu vuokra-asumista enemmän ja työntekijäperhe asuu vuokralla.

Kouluikäisen lapsen pienituloisen yksinhuoltajan ostovoima heikkenee tänä vuonna vertailun vähiten. Hänen menoistaan suuri osa menee vuokraan. Lisäksi yksinhuoltajalla menee vain vähän liikenteen kuluihin.

Yksinhuoltajan tilannetta helpottaa hieman joulukuussa tuleva ylimääräinen lapsilisä ja ensi vuonna tehtävä yksinhuoltajakorotuksen pieni nosto. Ensi ja seuraavana vuonna yksinhuoltajan ostovoima kohoaa.

Vertailussa on mukana kaksi työtöntä. Toinen saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja toinen elää työmarkkina-, asumis- ja toimeentulotuen varassa. Kummankin ostovoima alenee tänä vuonna miltei kolme prosenttia.

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavan nimellisansiot kasvavat ensi vuonna selvästi ja hänen ostovoimansa paranee vertailun eniten. Sen sijaan muilla tuilla elävän työttömän ostovoima kohenee vain vähän.

Labore eli entinen Palkansaajien tutkimuslaitos on tehnyt esimerkkiperhevertailua pitkään. Se kertoo raportissaan, että vuosina 2013–2024 ansiosidonnaista saavan työttömän ostovoima on kasvanut eniten. Toimihenkilöperheen ostovoima on samaan aikaan kehittynyt heikoimmin.

Esimerkkiperhelaskelmissa ei ole huomioitu budjettiriihessä joulu–huhtikuulle esitettyä sähkön energiamaksun arvolisäveron määräaikaista alentamista 24 prosentista 10 prosenttiin, eikä mahdollista sähkölaskun verovähennysoikeutta.

Labore huomauttaa, että luultavasti ne kohentaisivat jokaisen perheen ostovoimaa varsinkin ensi vuonna.