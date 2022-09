Lontoosta ja Tukholmasta tuttu vaateketju avaa lokakuussa myymälän Suomeen – harkitsi jo 14 vuotta sitten

Käytettyjä vaatteita myyvä Beyond Retro avaa lokakuussa myymälän Helsingin keskustaan.

Kauppakeskus Forumissa on ollut viime aikoina runsaasti tyhjiä liiketiloja.

Käytettyjä vaatteita menneiltä vuosikymmeniltä myyvä Beyond Retro avaa uuden myymälän Helsingin keskustaan kauppakeskus Forumiin lokakuun lopussa.

Vintage-muodista tunnettu yritys avasi ensimmäisen kauppansa Lontoon Cheshire Streetille vuonna 2002. Nyt yrityksellä on 15 myymälää Britanniassa ja Ruotsissa sekä verkkokauppa.

Yhtiön tiedotteen mukaan Helsingin myymälän avaaminen on osa Beyond Retron laajempaa kasvusuunnitelmaa. Yritys laajentaa nyt ensimmäistä kertaa Britannian ja Ruotsin ulkopuolelle.

– Suomi on ollut osa suunnitelmiamme jo pidempään. Olemme olleet vaikuttuneita Suomen edistyksellisyydestä kestävän kehityksen saralla, Beyond Retron vähittäismyynnistä vastaava johtaja Kate Peters sanoo tiedotteessa.

Beyond Retro on osa kanadalaista kierrätysyhtiö Bank & Vogueta.

Kauppakeskus Forumiin Beyond Retro on avaamassa liki 300-neliön myymälän. Se tarkoittaa, että vaatteita on myynnissä reilut 7 000 kappaletta.

Kauppakeskus Forumissa oli monia liiketiloja tyhjänä kesällä. Kauppakeskuksen omistavan kiinteistösijoitus­yhtiö Spondan markkinointi­johtaja Anita Riikonen kertoi tuolloin Helsingin Sanomille, että Forumissa oli parhaillaan käynnissä ”teknistä ja kaupallista kehittämistä”.

Myös muualla Helsingin ydinkeskustassa on koronavuosien jälkeen ollut silmiinpistävän paljon tyhjiä liiketiloja.

Kun Beyond Retro vuoden 2008 alussa avasi ison myymälän Tukholman Drottningsgatanille, yhtiön johtaja kertoi Helsingin Sanomissa sen harkitsevan myymälää myös Helsinkiin.