Sijoittajat myivät joukolla rokotevalmistajien osakkeita, kun Biden sanoi koronan olevan ohi

Koronarokotteita valmistavien lääkeyhtiöiden osakkeet laskivat maanantaina New Yorkissa rajusti.

KoronaRokotteita valmistavien yhtiöiden markkina-arvosta hupeni maanantaina yhteensä yli 10 miljardia dollaria.

Financial Times -lehti (FT) kertoo, että Modernan, Biontechin ja Novavaxin osakkeet putosivat peräti 9 prosenttia. Pfizerin tuotevalikoima on laajempi kuin kilpailijoidensa ja sen osake kävi parin prosentin luisussa.

Laaja S&P 500 -indeksi pysytteli suunnilleen perjantaisissa lukemissaan.

Sijoittajat alkoivat Financial Timesin mukaan joukolla myydä osakkeitaan, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi sunnuntaina television 60 Minutes -ohjelmassa, että koronaviruspandemia on ohi. Hän kuitenkin lisäsi, että korona on yhä ongelma, jonka vuoksi työskennellään paljon.

Yhdysvallat kehottaa amerikkalaisia edelleen ottamaan rokotteen ja suosittelee valmisteita, jotka tehoavat myös viruksen omikron-muunnokseen. Sijoittajat pelkäävät kuitenkin, että kiinnostus suojautumista kohtaan saattaa laimeta.

Heinäkuussa Bidenin hallinto luokitteli vielä pandemian kansanterveydelliseksi hätätilaksi. Sen jälkeen kuitenkin useat johtavat virkamiehet ovat alentaneet arviotaan uhasta. Viime viikolla Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että pandemian loppu on "näkyvissä".