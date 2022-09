HS: Finnairin lento Helsingistä Bolognaan sai ikävän käänteen, kun oksennuspusseja ei löytynyt

Finnairin viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että tavallisesti jokaisella paikalla on oksennuspussi.

Finnairin lento Helsingistä Bolognaan viime lauantaina sai ikävän käänteen, kun lento joutui kovaan turbulenssiin. Osalle pahoinvoivista matkustajista ei löytynyt koneesta oksennuspusseja. Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva vahvistaa tapauksen Ilta-Sanomille.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Koneessa ollut HS:n työntekijä kertoo lehdessä, että kunnon turbulenssia kesti noin 10–15 minuuttia.

– Ainakin yksi ihminen koneen takaosassa oksensi. Hän onnistui viime hetkellä kaivamaan omasta laukustaan jonkun lääkepussin ja oksensi siihen.

Kanerva kertoo sähköpostitse, että tavallisesti koneissa pitäisi olla oksennuspussi jokaisella istumapaikalla. On kuitenkin mahdollista, että pussit unohtuvat joiltakin paikoilta.

– Vaikuttaa siltä, Norran (Nordic Regional Airlines) operoimalla Bolognan lennolla oksennuspussi on tilapäisesti puuttunut istuintaskusta. Oksennuspussi on saattanut esimerkiksi mennä käyttöön edellisellä lennolla, ja vaikka pusseja täydennetään siivouksen yhteydessä jokaisen lennon jälkeen, se on saattanut epähuomiossa jäädä täydentämättä juuri kyseiseen istuintaskuun edellisen siivouksen yhteydessä.

Kanerva sanoo, että lentojen matkustamohenkilökunnalta voi pyytää lisää pusseja, jos niille on tarvetta.

– Meidän on mahdollista antaa myös muovisia roskakasseja asiakkaan käyttöön.