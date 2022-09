Nordea: Venäjän markkinaosuus Euroopan kaasusta tuskin palautuu

Kiinan-vienti ei riitä korvaamaan Venäjän Euroopassa menettämiä markkinoita.

Parin viime kuun aikana Venäjän budjettitasapainossa on tapahtunut jyrkkä käännös huonompaan. Kaasusota iskee siten myös Venäjään, arvioi Nordea.

– Vielä kesän alussa näytti siltä, että Venäjän öljy- ja kaasutulojen suotuisa kehitys jatkuu, kun kohonneet hinnat kompensoivat pienempiä toimitusmääriä. Venäjän budjettitasapainossa on kuitenkin tapahtunut jyrkkä käännös huonompaan parin viime kuukauden aikana, ja alkuvuoden ylijäämä on jo sulanut, pankki sanoo viikkoraportissaan.

Tulojen supistumista selittävät kaasun myyntivolyymien väheneminen, ruplan vahvistuminen ja öljyn hinnan lasku.

– Samaan aikaan budjetin menot ovat jatkaneet parinkymmenen prosentin kasvussa sotamenojen paisumisen vuoksi. Venäjän valtio laskikin liikkeelle viime viikolla ensimmäiset ruplamääräiset joukkolainat sodan alkamisen jälkeen.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on kertonut vientinsä supistuneen tammi-elokuussa yli kolmanneksen. Syyskuustakin on tulossa heikko, sillä Nordstream-kaasuputki Eurooppaan on suljettu. Sotaa edeltävänä aikana Euroopan-viennin osuus Gazpromin liikevaihdosta oli 40 prosenttia.

– Venäjä pyrkii kasvattamaan kaasun vientiä Aasiaan. Suunnanmuutos vie kuitenkin aikaa, sillä Venäjän kaasun viennistä vain 17 prosenttia on LNG:tä ja loput täytyy kuljettaa putkia pitkin, Nordea kertoo.

Krimin valtausta seuranneiden pakotteiden seurauksena Venäjä rakensi kaasuputken Siperiasta Kiinaan, ja vireillä on toisenkin putken rakentaminen.

– Molempien putkien ollessa täydessä käytössä alle puolet aikaisemmin Eurooppaan myydystä putkikaasusta voisi siten mennä Kiinaan.

Nordea huomauttaa, että hintaneuvotteluissa Kiinalla ovat valttikortit kädessään, eikä pankin mukaan ole odotettavissa, että Kiinan maksama hinta olisi korkea.

– Eurooppaa korvaavien kaasumarkkinoiden löytäminen tulee myös edellyttämään Venäjältä huomattavia investointeja sekä putkiin että LNG-kaasun tuotantoon ja infrastruktuuriin.