Fingridiltä uusi arvio sähkön riittävyydestä – Etelä-Ruotsin tilanne vaikuttaa

Suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin, Fingrid varoittaa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on päivittänyt arviotaan tulevan talven sähkön riittävyydestä. Päivityksessä on huomioitu Energiaviraston perjantainen tehoreservipäätös sekä Etelä-Ruotsin sähköntuotantotilanteen heikkeneminen.

Muutoin tilanne on Fingridin mukaan pysynyt pääosin samana, sillä sota Euroopassa jatkuu ja energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu edelleen aiheuttaen sähkön saatavuuteen liittyviä epävarmuuksia.

– Suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin, Fingridin tiedotteessa summataan.

Fingrid julkaisi ensimmäisen arvionsa elokuun lopulla. Maanantaina julkaistussa arviossa tehotase pysyy samana kuin elokuisessa.

Energiavirasto päätti keskeyttää tehoreservin hankinnan, jonka kapasiteetiksi arvioitiin aiemmin 600 megawattia. Vastaavasti kuitenkin kotimaisen saatavilla olevan markkinaehtoisen kapasiteetin arvioidaan kasvavan noin 600 megawattia, sillä viime tehoreservikauteen osallistuneita voimalaitoksia siirtyy markkinoille. Esimerkiksi Fortum ryhtyi valmistelemaan Meri-Porin voimalaitosta kaupalliseen käyttöön.

Toinen merkittävä sähkön riittävyyteen vaikuttava tekijä on tuontisähkön saatavuus. Erityisesti huippukulutustilanteessa sähköä on tuotu merkittäviä määriä Ruotsista ja Virosta. Tuonnin saatavuus Etelä-Ruotsista on nyt kuitenkin heikentynyt, koska Ringhals 4 -ydinvoimayksikön huollon on ilmoitettu pitkittyvän tammikuun loppuun saakka. Tämän vuoksi Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät on varoittanut, että Etelä-Ruotsissa riski sähkökatkoille on kasvanut.

Fingridin mukaan samanaikaiset häiriöt merkittävissä sähkön tuotantolaitoksissa tai sähkönsiirtoyhteyksissä voivat aiheuttaa haasteita sähkön riittävyydelle. Erityisen hankalan tilanteen voi aiheuttaa kireä pakkasjakso, joka koettelee yhtäaikaisesti Suomea ja muita Itämeren alueen maita. Tällöin sähkönkulutus on korkealla tasolla, ja tuontisähkön saatavuus voi vaarantua.

– Jokainen suomalainen sähkön kuluttaja voi vaikuttaa tarvittavan sähkön määrään. Suomi on kulutushuippujen aikaan; tyypillisesti arkipäivien aamuina ja alkuiltoina eniten tuontisähkön varassa, verkkoyhtiö muistuttaa.

Vähentämällä sähkön kulutusta kalliilla huipputunneilla ja siirtämällä sitä erityisesti yöaikaan voidaan vähentää tarvittavaa tuontisähköä, mikä vähentää olennaisesti sähköpulan riskiä.

Fingrid kertoo päivittävänsä arviota sähkön riittävyydestä tulevana talvena tilannekuvan muuttuessa.