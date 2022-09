Sähköyhtiö jätti konkurssihakemuksen

Karhun Voima on jättänyt tänään konkurssihakemuksen.

Kotkalainen sähkönmyynti- ja palveluyhtiö Karhu Voima on jättänyt tänään maanantaina konkurssihakemuksen Kymenlaakson käräjäoikeuteen, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Yhtiö on osa KSS Energia -konsernia.

Konkurssihakemuksen taustalla on yhtiön mukaan sähkön markkinahintojen nopea ja jyrkkä nousu, minkä vuoksi toiminnasta on tullut kannattamatonta ja käyttöpääoma on ehtynyt.

– Tulevan talven korkeiden energianhintaennusteiden valossa edellytyksiä liiketoiminnan jatkamiselle ei ollut. Konkurssihakemuksen jättäminen oli väistämätön ratkaisu, Karhu Voiman toimitusjohtaja Olli-Pekka Rantala sanoo tiedotteessa.

Karhu Voiman hallituksen puheenjohtajan Marko Riipisen mukaan erilaisia yhtiö pohti eri vaihtoehtoja ennen konkurssihakemuksen jättämistä.

Se selvitti muun muassa emoyhtiöön fuusiointia ja mahdollisuuksia parantaa yrityssopimusten kannattavuutta. Molemmat vaihtoehdot kuitenkin todettiin riittämättömiksi vaikutuksiltaan ja nopeudeltaan.

Sähkömarkkinoiden poikkeustilanne on johtanut jo aiemmin esimerkiksi Lumo Energian toiminnan lopettamiseen syyskuun alussa. Heinäkuussa konkurssiin meni sähköyhtiö Fi-Nergy.